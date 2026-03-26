Perturbations à prévoir : Algérie Ferries annule plusieurs liaisons entre Skikda et Marseille

L’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), plus connue sous le nom d’Algérie Ferries, a récemment annoncé des modifications dans son programme de traversées entre Skikda et Marseille.

Ces changements, dus à des conditions météorologiques défavorables, concernent plusieurs dates en mars et avril. Algérie Ferries invite ses clients à se rapprocher de ses agences pour toute modification ou remboursement.

Algérie Ferries ajuste son programme de traversées

L’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), plus connue sous le nom d’Algérie Ferries, a récemment fait part de modifications dans son programme de traversées entre Skikda et Marseille. Ces changements ont été motivés par des conditions météorologiques défavorables.

Plus précisément, certaines traversées initialement prévues ont été reportées à des dates ultérieures. Algérie Ferries encourage ses clients désireux de modifier leurs dates de voyage ou de se faire rembourser leurs billets à contacter ses agences commerciales pour effectuer les démarches nécessaires.

Report des traversées : nouvelles dates annoncées

La traversée Marseille-Skikda, qui devait avoir lieu le 26 mars, a été reprogrammée pour le 2 avril à 17h00. De même, la traversée Skikda-Marseille du 27 mars est désormais prévue pour le 3 avril à 13h00.

Les traversées du début d’avril ont également été décalées. Ainsi, celle de Marseille-Skikda du 2 avril aura lieu le 6 avril à 17h00 et celle de Skikda-Marseille du 3 avril est reportée au 7 avril à 13h00.

Solutions proposées par Algérie Ferries

Face à ces perturbations, Algérie Ferries a mis en place des mesures pour accompagner ses clients. L’entreprise propose notamment des modifications de dates de voyage ou des remboursements.

Pour bénéficier de ces solutions, les voyageurs sont invités à se rapprocher des agences commerciales d’Algérie Ferries afin de finaliser les procédures nécessaires. Une démarche qui témoigne de l’engagement de l’entreprise à assurer la satisfaction de sa clientèle malgré les aléas météorologiques.