Perturbations à prévoir : Algérie Ferries modifie son planning entre Skikda et Marseille

L’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), plus connue sous le nom d’Algérie Ferries, a récemment annoncé le report de deux traversées entre Skikda et Marseille en raison de prévisions météorologiques défavorables.

Les départs initialement prévus pour les 11 et 12 février ont été reprogrammés respectivement aux 15 et 16 février.

Changement de planning pour Algérie Ferries

La traversée qui devait avoir lieu mercredi 11 février de Marseille à Skikda a été déplacée au dimanche 15 février à 13h00.

De même, le voyage de Skikda à Marseille, initialement prévu le jeudi 12 février, a été reprogrammé au lundi 16 février à 16h00.

Pourquoi ces changements soudains ?

Les modifications apportées au programme de l’Algérie Ferries sont principalement dues à des prévisions météorologiques défavorables.

En effet, la sécurité des passagers est une priorité pour l’entreprise et les conditions climatiques peuvent grandement affecter la navigation.

Il est important de noter que la météo joue un rôle crucial dans les traversées maritimes. Des vents forts ou une mer agitée peuvent rendre le voyage dangereux, voire impossible.

Par conséquent, en cas de mauvais temps annoncé, il est courant de reporter les voyages pour garantir la sécurité de tous.

Quand auront lieu les nouvelles traversées ?

Ces modifications visent à garantir la sécurité des passagers face aux conditions météorologiques défavorables annoncées.