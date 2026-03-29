Perturbations à prévoir chez Algérie Ferries, les voyageurs face à une vague de reports et d’annulations

Face à des conditions météorologiques défavorables, Algérie Ferries est contrainte de modifier son programme de traversées.

Des annulations et reports sont annoncés, impactant notamment les liaisons entre Alger, Marseille et Oran. La compagnie invite ses clients à se rapprocher de ses agences pour toute modification ou remboursement.

Algérie Ferries chamboule son programme de traversées !

Face à des conditions météorologiques défavorables, Algérie Ferries, l’Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs, a dû revoir son programme de traversées.



Cette décision, annoncée par la cellule de communication de la compagnie, a entraîné des modifications dans les horaires et dates de départ.

La compagnie a exprimé ses regrets pour ces changements imprévus et a tenu à remercier ses clients pour leur compréhension et leur coopération.

Elle assure que ces ajustements sont nécessaires pour garantir la sécurité de la navigation et des passagers.

Quels sont les voyages impactés par ces modifications ?

La traversée Alger-Marseille du 29 mars 2026 est reportée au lendemain à 16h00. Cette décision, prise pour assurer la sécurité des passagers, concerne l’une des liaisons les plus fréquentées de la compagnie.

De plus, deux annulations ont été annoncées : la liaison Marseille-Oran du 30 mars et celle d’Oran-Marseille du 1er avril 2026. Pour ces dernières, aucune date de report n’a encore été communiquée.

Comment Algérie Ferries accompagne ses clients face à ces perturbations ?

Algérie Ferries invite les voyageurs touchés par ces modifications à contacter ses agences commerciales. Ils pourront ainsi ajuster la date de leur voyage ou demander le remboursement de leurs billets.

Ces changements surviennent après un précédent ajustement du programme le 25 mars 2026, où quatre traversées avaient déjà été reportées pour des raisons similaires liées au climat.