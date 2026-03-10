Perturbations à prévoir : Nouris Elbahr Ferries supprime deux liaisons entre Alger et Marseille

La compagnie maritime algérienne Nouris Elbahr Ferries a récemment surpris ses passagers en annonçant l’annulation de deux traversées populaires entre Alger et Marseille, prévues pour mars 2026.

Les raisons précises restent inconnues, mais une hypothèse évoque un faible nombre de réservations, potentiellement lié à la période de l’Aïd El Fitr.

Nouris Elbahr Ferries : annulation surprise de deux traversées

La compagnie maritime algérienne Nouris Elbahr Ferries a annoncé, le 9 mars 2026 via un communiqué sur sa page Facebook, l’annulation inattendue de deux traversées entre Alger et Marseille.

Ces annulations concernent les voyages prévus pour le 19 et 20 mars 2026. La compagnie n’a pas fourni de détails précis quant aux raisons de ces annulations.



Cette annonce a surpris de nombreux passagers, d’autant plus que ces traversées sont populaires pour relier la France à l’Algérie.

Malgré l’absence d’explications claires, plusieurs hypothèses ont été évoquées, notamment une possible baisse des réservations pour ces dates spécifiques.

Quelles hypothèses derrière ces annulations ?

Une des suppositions les plus plausibles pour expliquer ces annulations est le nombre insuffisant de réservations pour ces deux traversées.

En effet, un départ avec un faible taux d’occupation pourrait s’avérer économiquement non viable pour Nouris Elbahr Ferries.

Par ailleurs, la période de l’Aïd El Fitr, une fête très attendue prévue aux alentours du 20 mars, pourrait également avoir influencé cette baisse des réservations.

Cette période entraîne souvent un changement dans les habitudes de voyage des passagers, qui préfèrent organiser leurs déplacements à des dates plus proches de la fête.

Passagers affectés : Quelles alternatives ?

Face à cette situation, les équipes de Nouris Elbahr Ferries se tiennent à la disposition des voyageurs pour toute information complémentaire.

Les passagers concernés sont vivement encouragés à contacter la compagnie afin d’obtenir plus de détails sur ces annulations.

Il est également recommandé aux voyageurs de vérifier d’autres dates de voyage possibles. Cette démarche pourrait leur permettre de reprogrammer leurs traversées en tenant compte de leurs contraintes et préférences personnelles.