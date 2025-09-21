Petro Baraka, fierté de l’Algérie, à la conquête du Lubricant Expo Europe 2025 en Allemagne

L’Algérie est sur le point de marquer son empreinte dans l’industrie mondiale des lubrifiants. Petro Baraka, fleuron national de la production pétrolière, s’apprête à participer au Lubricant Expo Europe 2025 en Allemagne.

Cette participation représente une opportunité unique pour l’entreprise de démontrer son savoir-faire et d’étendre sa notoriété sur la scène internationale. C’est un moment clé pour Petro Baraka, qui aspire à se positionner comme un acteur majeur dans ce secteur.

Restez connectés pour découvrir comment cette entreprise algérienne compte conquérir le marché européen des lubrifiants lors de cet événement incontournable.

Participation de Petro Baraka au Lubricant Expo Europe 2025

Petro Baraka, la seule entreprise algérienne présente à l’événement, a brillamment représenté son pays lors du Lubricant Expo Europe 2025. Ce salon, qui s’est déroulé du 16 au 18 septembre à Düsseldorf en Allemagne, est le plus grand rendez-vous européen consacré aux huiles et lubrifiants.

🇩🇿 L’entreprise algérienne de lubrifiants Petro Baraka a remporté le prix du meilleur produit africain lors du salon international Lubricant Expo Europe 2025, tenu à Düsseldorf (Allemagne🇩🇪) du 16 au 18 septembre. pic.twitter.com/3oLGHgVwVX — LeLien (@LeLienofficiel) September 18, 2025

Avec plus de 250 exposants, il rassemble chaque année les leaders mondiaux du secteur et offre une vitrine stratégique pour les innovations technologiques et industrielles. Le stand de Petro Baraka a attiré de nombreux professionnels internationaux, mettant en avant la qualité des produits « Made in Algeria » et leur compétitivité sur le marché mondial.

Reconnaissance du produit algérien sur le marché européen

La présence de Petro Baraka à cet événement majeur souligne la reconnaissance croissante des produits algériens sur le marché européen. Cette participation illustre également un changement de cap dans le développement de la production locale en Algérie, visant à diminuer la dépendance aux produits étrangers.

En effet, l’Algérie, autrefois importatrice, exporte désormais des produits à forte valeur ajoutée vers des marchés matures et exigeants. Ce virage stratégique est renforcé par l’approbation obtenue par Petro Baraka auprès de plusieurs géants de l’industrie automobile mondiale, attestant de la qualité et de la conformité de ses lubrifiants aux normes les plus strictes.

Projections de croissance pour l’industrie algérienne des lubrifiants

Le marché algérien des lubrifiants, qui représentait environ 55 milliards de dinars de chiffre d’affaires en 2022, devrait connaître une croissance modérée de 1,5% par an entre 2025 et 2029. Par ailleurs, la capacité de production de l’usine Petro Baraka à Biskra est estimée à environ 60 000 tonnes par an, soit près d’un tiers de la demande nationale.

Les prévisions tablent sur une production nationale dépassant 1,4 million de tonnes par an d’ici 2026. Dans ce contexte, l’expansion de Petro Baraka en Europe est perçue comme un catalyseur pour l’industrie algérienne des lubrifiants, illustrant sa capacité à rivaliser sur le marché international.