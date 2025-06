Pétrole : Flambée spectaculaire des prix, voici les pays les plus touchés

Le marché du pétrole est en ébullition. Une flambée spectaculaire des prix secoue l’économie mondiale, impactant de manière significative certains pays plus que d’autres. Dans cet article, nous allons explorer les nations les plus touchées par cette crise pétrolière sans précédent. Quels sont ces pays ? Comment gèrent-ils cette situation délicate ? Quelles sont les conséquences pour leurs populations et leurs économies ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre.

Restez avec nous pour une analyse approfondie de ce phénomène qui bouleverse le monde en 2025.

Flambée des prix du pétrole : une hausse significative à l’échelle mondiale

Les tensions géopolitiques ont provoqué un bond spectaculaire des prix du pétrole, avec une augmentation de 8% enregistrée vendredi dernier. Cette hausse est principalement due aux craintes d’une escalade dans la région du Moyen-Orient et d’éventuelles perturbations majeures dans les approvisionnements de pétrole brut.

Le baril de Brent de la mer du Nord, référence pour le marché européen, a vu son prix grimper de 7,54% pour atteindre 74,59 dollars pour une livraison prévue en août. De son côté, le baril de West Texas Intermediate, référence pour le marché américain, a connu une hausse encore plus marquée de 8%, s’établissant à 73,48 dollars pour une livraison en juillet.

Impact de l’agression sioniste sur le marché pétrolier

Les craintes du marché face aux perturbations de l’approvisionnement en pétrole

