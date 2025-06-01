Pétrole : l’Algérie et 7 pays de l’OPEP+ prévoient une augmentation massive de production en juillet, voici les détails

L’Algérie et sept autres pays membres de l’OPEP+ se préparent à une augmentation significative de leur production pétrolière en juillet. Cette décision, qui pourrait avoir des répercussions majeures sur les marchés mondiaux de l’énergie, suscite déjà de nombreuses interrogations. Quels sont les pays concernés ? Quelle sera l’ampleur de cette hausse de production ? Et surtout, quelles pourraient être les conséquences pour les consommateurs et l’économie mondiale ? Nous vous proposons d’explorer ces questions dans cet article détaillé.

Augmentation majeure de la production pétrolière par l’Algérie et sept autres pays de l’Opep+

L’Algérie, en collaboration avec sept autres nations membres de l’Opep+, a révélé une augmentation significative de leur production pétrolière prévue pour juillet. Cette hausse, qui s’élève à 411 000 barils supplémentaires par jour, est trois fois supérieure à ce qui avait été initialement projeté.

Cette décision fait suite à l’ouverture progressive des robinets de pétrole initiée en avril par ces pays. L’objectif de cette augmentation est de répondre à la demande croissante attendue pendant la saison estivale et de stimuler les prix du pétrole.

Impact économique et stratégique de la hausse de production pétrolière

Cette décision a entraîné une baisse des prix du pétrole, avec un baril tombant à environ 60 dollars, son niveau le plus bas depuis quatre ans. Ces pays avaient précédemment accepté des réductions volontaires de leur production, totalisant 2,2 millions de barils par jour, dans le but de stimuler les prix. Cependant, face à l’anticipation d’une demande accrue durant l’été, ils ont opté pour une augmentation progressive de leur production.

Cette hausse contribuera également au démarrage progressif de la production des nouveaux champs pétroliers récemment développés, renforçant ainsi la rentabilité et l’exploitation des ressources nationales.

La prochaine réunion de l’Opep+ et les perspectives pour l’industrie pétrolière

Le ministère de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables a annoncé que la production de pétrole brut de l’Algérie augmentera de 8 000 barils par jour à partir de juillet, en réponse à la demande croissante attendue pendant la saison estivale. Cette augmentation permettra également de lancer progressivement la production des nouveaux champs pétroliers récemment développés, renforçant ainsi la rentabilité et l’exploitation des ressources nationales.

La production algérienne atteindra donc 936.000 barils par jour en juillet. La prochaine réunion de l’Opep+ est prévue pour le 6 juillet 2025, où d’autres ajustements de production et stratégies pour répondre à la dynamique du marché mondial seront probablement discutés.