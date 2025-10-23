Peugeot fait revivre la mythique 504 Break, un clin d’oeil nostalgique au morceau Tonton du Bled de Rim’K

Peugeot rend un vibrant hommage au groupe 113 et au rappeur Rim’K, en revisitant la mythique 504 Break du clip « Tonton du Bled ».

Un projet audacieux qui a vu le jour grâce à une collaboration étroite entre la marque automobile et l’artiste, dévoilé lors d’un événement mémorable à la Seine Musicale. Découvrez cette transformation spectaculaire qui allie nostalgie et modernité.

Peugeot et Rim’K, une collaboration nostalgique

Pour marquer cet événement, une véritable 504 a été mise en scène lors d’une cérémonie dédiée aux cultures populaires.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un projet audacieux lancé par Peugeot en février dernier pour célébrer les 25 ans de la Victoire de la musique du groupe 113.

Le studio Peugeot Design Lab a ainsi conçu un concept-car qui fait écho à la célèbre 504 Break du clip, vue sur scène en mars 2000.



Aujourd’hui, cette version Break de la 504 est passée du virtuel au réel, avec plusieurs clins d’œil à la voiture utilisée par Rim’K et le groupe 113, notamment la malle de voyage installée sur le toit. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre Peugeot et Rim’K.

La mythique 504 Break fait son grand retour sur scène

L’événement de présentation a eu lieu le 13 mai dernier à la Seine Musicale, avec l’artiste Rim’K dévoilant cette 504 revisitée.

Un véritable modèle 504 a été utilisé sur scène lors d’une cérémonie de récompense dédiée aux cultures populaires, renouvelant ainsi l’hommage rendu par Peugeot au groupe 113 et à leur célèbre clip « Tonton du Bled ».

Cette version Break de la 504, passée du virtuel au réel, conserve plusieurs clins d’œil évidents à la voiture utilisée par le rappeur Rim’K et le groupe 113, notamment la malle de voyage installée sur le toit.

Le studio Peugeot Design Lab a su concrétiser l’idée en créant un véhicule grandeur nature, truffé de références à l’original.

Quelles sont les spécificités de cette 504 Break revisitée ?

Cette version réinventée de la 504 Break se distingue par ses pneus avant bleus, ses vitres teintées jaunes et ses jantes à rayons exclusives.

Les poignées de portes ont été supprimées pour un look plus épuré, tandis que la peinture en gris mat ajoute une touche moderne. Un clin d’œil au groupe 113 est fait avec la plaque d’immatriculation « AA-113-AA ».

À l’intérieur, on retrouve une platine PP1 sous le tableau de bord, œuvre de Jean-Baptiste Anotin. Le volant hypersquare, technologie steer-by-wire sans colonne de direction, préfigure ce qui sera introduit sur la prochaine Peugeot 208.