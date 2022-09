Peut-on cumuler retraite en France et en Algérie ?

Suite à une consultation des entités gouvernementales, des mesures en faveur des retraités algériens résidant à l’étranger sont encore à l’étude. Parmi elles, la mise à disposition d’une pension de retraite dans leur pays natal, soit l’Algérie.

En effet, une réunion gouvernementale, présidée par le chef de l’état, Abdelmadjid Tebboune, s’est tenue ce vendredi 02 septembre. Le thème de cette consultation officielle tournait autour du domaine du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

Des résolutions ont été alors prises au profit des émigrés algériens, notamment sur la question de la retraite. Le président a en effet demandé à ce qu’un dispositif soit mis en place pour permettre à ces derniers de bénéficier de ladite pension.

Dans le fond, le projet prévoit que ces émigrés bénéficient non seulement d’une pension de retraite, mais aussi d’une couverture sociale et d’une assurance-maladie. Toutefois, ce dispositif ne concernera qu’à ceux qui participeront au système de cotisation des retraites et d’assurance-maladie, conformément à la loi en vigueur en Algérie.

Enfin, le gouvernement explique qu’un exercice ou une carrière professionnelle dans le pays natal n’ est pas obligatoire.

Pour rappel, il y a encore quelques mois, la pension de retraite pour les Algériens vivant dans le pays a augmenté de 10 %, pour ceux dont le salaire était inférieur à 15 000 DA, et de 2 % pour les salaires supérieurs à 45 000 DA.

Même si ses efforts de la part du gouvernement sont beaucoup salués. Beaucoup de binationaux et/ou d’émigrés craignent de perdre leur droit à la pension dans leur pays de résidence. Cependant, un ancien député et ancien ministre chargé de la communauté nationale à l’étranger, Samir Chaabna, affirme qu’il sera tout à fait possible pour les expatriés de bénéficier des allocations dans les deux pays, d’origine et de résidence.