Peut-on encore voyager en Algérie avec un passeport expiré en 2026 ? Les voyageurs retiennent leur souffle

Face à l’incertitude des membres de la diaspora algérienne concernant les conditions d’entrée en Algérie avec un passeport expiré, une mesure exceptionnelle valable jusqu’à fin 2025, le député Tawfiq Khedim plaide pour sa prolongation.

Cette initiative vise à faciliter les déplacements et à alléger la pression sur les postes consulaires. Une réponse officielle est attendue, tandis que des réformes sont envisagées pour le renouvellement à distance des documents biométriques.

L’incertitude plane pour la diaspora algérienne : voyager avec un passeport expiré en 2026 ?

Alors que l’année 2025 touche à sa fin, une question préoccupe la diaspora algérienne : sera-t-il possible de se rendre en Algérie avec un passeport expiré après le 31 décembre 2025 ?

Cette autorisation exceptionnelle, mise en place pour faciliter les déplacements des ressortissants algériens résidant à l’étranger, est en effet censée prendre fin à cette date. Face à cette incertitude, Tawfiq Khedim, député représentant les Algériens établis en France, a récemment appelé à prolonger cette mesure.



Sur sa page Facebook, il a plaidé pour le maintien de cette autorisation qui permet aux membres de la communauté algérienne de voyager vers leur pays d’origine avec une carte nationale d’identité ou un passeport algérien, même si ces documents sont expirés.

Une telle prolongation aurait pour double avantage de soulager les consulats, actuellement submergés par les demandes de renouvellement de documents biométriques, et de garantir la fluidité des voyages pour les Algériens de l’étranger en attente de leurs nouvelles pièces d’identité.

Les conditions pour bénéficier de cette mesure

Pour profiter de cette autorisation exceptionnelle, les voyageurs doivent présenter un passeport étranger valide ainsi qu’une carte nationale d’identité biométrique algérienne ou un passeport biométrique algérien, même expiré.

Cette combinaison de documents est nécessaire pour voyager en toute légalité. Les Algériens résidant à l’étranger peuvent donc continuer à se déplacer sans entrave, malgré l’expiration de leurs documents algériens.

Cette mesure, qui devrait prendre fin le 31 décembre 2025, a été mise en place pour alléger la pression sur les postes consulaires, submergés par les demandes de renouvellement des documents biométriques. Elle vise également à maintenir la fluidité des voyages pour les Algériens de l’étranger en attente de leurs nouvelles pièces d’identité.

Mineurs et renouvellement à distance : vers une réforme des règles de voyage ?

Les mineurs de 15 ans et moins peuvent accompagner leurs parents ou tuteurs en présentant des documents prouvant le lien de parenté direct, comme le livret de famille ou la fiche familiale d’état civil. En cas de tutelle, des justificatifs officiels sont requis.

La communauté algérienne attend avec impatience une réponse officielle concernant la reconduction de cette mesure pour 2026.

Par ailleurs, les autorités algériennes travaillent actuellement sur une réforme permettant le renouvellement à distance des documents biométriques pour les Algériens résidant à l’étranger, une solution à long terme pour résoudre les difficultés administratives actuelles.