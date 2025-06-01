Phénomène astronomique exceptionnel à observer en Algérie ce dimanche 1er juin 2025

Préparez-vous à vivre un moment unique et inoubliable ce dimanche 1er juin 2025. L’Algérie sera le théâtre d’un phénomène astronomique exceptionnel, une occasion rare pour les passionnés d’astronomie et les curieux de tous âges. Un spectacle céleste qui promet d’émerveiller et de fasciner par sa beauté et son unicité. Alors, que vous soyez un amateur d’astronomie ou simplement un amoureux des belles choses, ne manquez pas cette opportunité de découvrir l’univers sous un angle nouveau et spectaculaire.

Restez connectés pour en savoir plus sur cet événement astronomique majeur.

Un spectacle céleste exceptionnel à admirer en Algérie le 1er juin

Le dimanche 1er juin 2025, juste après la tombée de la nuit, un événement astronomique rare se déroulera dans le ciel algérien. D’après le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG), dès 20h30 heure locale, une conjonction spectaculaire entre trois corps célestes majeurs – la Lune, Mars et l’étoile Régulus de la constellation du Lion – sera observable à l’œil nu dans le ciel occidental.

Cet alignement, qui se produira à environ 50 degrés au-dessus de l’horizon ouest, offrira un spectacle d’une beauté saisissante, même sans équipement d’observation. Le CRAAG précise que la distance apparente entre la Lune et Mars ne dépassera pas 5 degrés, accentuant ainsi leur proximité visuelle.

Comprendre la conjonction céleste entre la Lune, Mars et Régulus

Une conjonction céleste se produit lorsque deux ou plusieurs objets astronomiques semblent s’aligner dans le ciel terrestre. Bien qu’ils soient séparés par des millions de kilomètres dans l’espace, leur position sur la sphère céleste les fait apparaître très proches l’un de l’autre depuis notre point d’observation.

Dans le cas du 1er juin, la Lune, Mars et Régulus seront alignés de manière géométrique, un phénomène résultant du mouvement orbital des planètes autour du Soleil et de celui de la Lune autour de la Terre. La proximité apparente entre la Lune et Mars, qui ne dépassera pas 5 degrés, rendra cette conjonction particulièrement impressionnante à observer.

Conseils pour une observation optimale de ce spectacle céleste

Pour apprécier pleinement cette conjonction, il est recommandé de se positionner dans un lieu dégagé, à l’écart des lumières de la ville, et de commencer l’observation juste après le coucher du soleil. Aucun équipement spécial n’est nécessaire car les trois corps célestes seront clairement visibles à l’œil nu, à condition que le ciel soit sans nuages.

Ces alignements, bien qu’ils n’aient pas d’impact physique sur notre planète, sont précieux pour les scientifiques. Ils permettent en effet d’affiner les calculs astronomiques et d’étudier certains phénomènes optiques tels que les occultations ou les variations de luminosité.