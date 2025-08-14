Piaggio débarque en Algérie : L’élégance italienne s’expose sur deux roues

L’Algérie accueille un nouveau venu dans le monde du deux-roues : Piaggio, la célèbre marque italienne. Connue pour son design élégant et sa technologie de pointe, Piaggio promet d’apporter une touche de style à la scène motocycliste algérienne.

Préparez-vous à découvrir une gamme de scooters et de motos qui allient performance, confort et esthétique. Restez connectés pour en savoir plus sur cette arrivée très attendue et ce qu’elle signifie pour les amateurs de deux-roues en Algérie.

Piaggio, le géant italien du scooter, s’associe à HCI pour conquérir le marché algérien

Le leader européen du scooter, Piaggio, prépare son entrée sur le marché algérien grâce à un partenariat stratégique avec Halil Commerce & Industrie (HCI). Cette entreprise familiale, bien implantée dans l’industrie automobile algérienne, a représenté pendant vingt ans les marques du groupe Volkswagen et est devenue concessionnaire officiel d’Opel et distributeur de Fiat et Citroën depuis 2023.

Ce nouveau partenariat marque une diversification de ses activités vers le secteur des deux-roues, renforçant ainsi les liens économiques entre l’Algérie et l’Italie.

Renforcement des relations économiques algéro-italiennes : l’exemple de l’usine Fiat à Oran

Le partenariat entre Piaggio et HCI s’inscrit dans une dynamique plus large de renforcement des relations économiques entre l’Algérie et l’Italie. Un exemple marquant est l’usine Fiat à Oran, symbole de cette coopération bilatérale. En 2024, Piaggio a exprimé son désir d’une implantation durable en Algérie, confirmée lors d’une réunion avec l’ancien ministre de l’Industrie Ali Aoun.

Le plan prévoit initialement l’importation de scooters Piaggio, avant de passer à la production locale de deux-roues et de véhicules utilitaires. HCI a déjà entamé les démarches administratives et techniques pour concrétiser ce projet ambitieux, témoignant ainsi de sa volonté de contribuer activement au renforcement des liens économiques entre les deux pays.

Piaggio vise le haut de gamme du marché algérien du deux-roues

Le marché algérien du deux-roues, actuellement dominé par des marques locales comme VMS, est sur le point de connaître une nouvelle dynamique avec l’arrivée de Piaggio. La marque italienne ne compte pas concurrencer sur le même segment, mais vise plutôt le haut de gamme, destiné à une clientèle plus aisée. Les scooters Piaggio, connus pour leur design raffiné, leur ingénierie soignée et leur « art de vivre à l’italienne », sont susceptibles de séduire cette clientèle.

Ce positionnement premium pourrait faire de Piaggio une alternative exclusive sur un marché jusqu’ici dominé par l’entrée de gamme. L’arrivée de Piaggio symbolise également l’introduction d’une signature européenne synonyme de liberté, d’élégance et d’innovation.