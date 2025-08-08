Piaggio, le géant italien de la mobilité, s’implante en Algérie grâce à l’alliance stratégique avec HCI

L’industrie de la mobilité est en constante évolution et l’Italie, avec son géant Piaggio, ne fait pas exception. Connue pour ses scooters emblématiques, la marque italienne a récemment étendu son influence au-delà des frontières européennes. En effet, Piaggio s’est implantée en Algérie, un marché prometteur, grâce à une alliance stratégique avec HCI. Cette collaboration représente une nouvelle étape dans l’expansion internationale de Piaggio et ouvre de nouvelles perspectives pour le marché algérien de la mobilité.

Découvrez comment cette alliance pourrait redéfinir le paysage de la mobilité en Algérie.

HCI introduit la marque Piaggio en Algérie

La société algérienne Halil Commerce & Industrie (HCI) s’associe à la marque italienne Piaggio pour introduire ses scooters sur le marché algérien. Cette collaboration marque l’entrée du fabricant européen dans le secteur des deux-roues en Algérie, un domaine encore en pleine expansion.

Reconnue dans le secteur automobile algérien, HCI a déjà collaboré avec des géants comme Volkswagen, Opel, Fiat et Citroën. Ce nouveau partenariat avec Piaggio s’inscrit dans une dynamique de rapprochement économique entre l’Algérie et l’Italie, illustrée par l’implantation récente d’une usine Fiat à Oran.

Piaggio vise le marché algérien dans un contexte économique favorable

Le rapprochement économique entre l’Algérie et l’Italie, symbolisé par l’établissement récent d’une usine Fiat à Oran, offre un terrain propice à l’introduction de Piaggio sur le marché algérien. Matteo Colaninno, PDG de Piaggio, a rencontré les autorités algériennes, dont l’ex-ministre de l’Industrie, Ali Aoun, pour discuter des premières phases de l’implantation de la marque. Initialement, Piaggio envisage d’importer ses scooters avant de considérer une production locale de deux-roues et de petits véhicules utilitaires.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie de diversification de HCI, qui cherche à proposer une alternative aux marques locales dominantes en offrant des produits plus sophistiqués et fiables.

HCI et Piaggio : une nouvelle vision de la mobilité urbaine en Algérie

En s’associant à Piaggio, HCI ambitionne d’apporter une nouvelle dynamique au marché algérien des deux-roues, actuellement dominé par des marques locales comme VMS. L’objectif est de proposer une alternative aux modèles traditionnels, en ciblant une clientèle prête à investir dans des produits plus sophistiqués, alliant qualité, design et fiabilité.

Cette collaboration vise également à diversifier l’offre existante en introduisant un nouveau style de mobilité, inspiré du mode de vie italien. Ainsi, HCI espère contribuer à l’évolution du secteur des scooters en Algérie, tout en renforçant les liens économiques entre l’Italie et l’Algérie.