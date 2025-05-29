Pic de chaleur au Maroc : attention, les températures grimpent ce mardi 27 mai !

Le Maroc se prépare à affronter une vague de chaleur intense ce mardi 27 mai. Les températures sont sur le point de grimper de manière significative, mettant les habitants et les visiteurs en alerte. Cette hausse soudaine du mercure n’est pas à prendre à la légère. Elle peut avoir des conséquences sérieuses sur la santé et le bien-être de chacun. Alors que l’été approche à grands pas, il est essentiel de rester informé et de prendre les mesures nécessaires pour se protéger de cette canicule.

Restez avec nous pour découvrir comment vous préparer à cette vague de chaleur et comment elle pourrait affecter votre quotidien.

Prévisions météo du 27 mai 2025 : Chaleur, orages et brume au programme

La Direction générale de la météorologie annonce une journée chaude ce mardi 27 mai 2025, particulièrement sur les plaines intérieures, le Sud-Est et l’Est des provinces sahariennes. Des orages ponctués d’averses et potentiellement de grêle locale sont attendus sur l’Atlas, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Sud-Est et le Sud de l’Oriental.

Les côtes Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes seront couvertes de nuages bas avec des formations brumeuses par endroits. Des rafales de vent assez fortes sont prévues sur le Tangérois, l’Atlas, les régions à l’Ouest de l’Atlas, le Sud-Est, le Sud de l’Oriental et sur les côtes Sud.

Conditions atmosphériques particulières : chasse-poussières et rafales de vent

Des phénomènes météorologiques spécifiques sont également attendus ce mardi 27 mai 2025. Des chasse-poussières locales vont affecter le Sud-Est et les provinces sahariennes, réduisant potentiellement la visibilité. Par ailleurs, des rafales de vent d’une intensité notable sont prévues sur plusieurs régions dont le Tangérois, l’Atlas, le Sud-Est, le Sud de l’Oriental et les côtes Sud.

Ces conditions pourraient avoir un impact sur les activités en plein air et nécessitent une vigilance accrue. Les températures minimales varieront entre 11/16°C et 19/24°C selon les régions, avec une hausse notable sur le Haut Atlas. La mer sera quant à elle peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, mais plus mouvementée le long du littoral atlantique.

Hausse des températures et conditions maritimes : le point sur la situation

Les températures minimales oscilleront entre 11/16°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, tandis que le Sud-Est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes connaîtront des températures plus élevées, de l’ordre de 19/24°C. Ailleurs, elles seront comprises entre 14/20°C. Une augmentation des températures est à prévoir sur le Haut Atlas, alors qu’elles resteront stables ou connaîtront une légère baisse dans les autres régions.

En ce qui concerne les conditions maritimes, la mer sera calme à légèrement agitée en Méditerranée et sur le Détroit. Cependant, elle sera plus houleuse le long du littoral atlantique. Il est donc recommandé aux navigateurs de faire preuve de prudence.