Plage Algérienne : De vacance à emmerdement – Les autorités interviennent

La “Mafia” des plages algériennes, c’est ainsi qu’on pourrait appeler ces individus aux commerces illégaux de nos bords de mer.

Quand vient l’été, la course au meilleur spot de plage est lancée. En effet, la plage est le lieu le plus investi par les estivants pour se rafraîchir et prendre un bon bain de soleil.

Néanmoins, un phénomène nuisible constaté ces deux dernières années, prend de plus en plus d’ampleur, et met les vacanciers en grande difficulté.

Dans les plages les plus visitées, on constate la prolifération de nouveaux commerces dans l’illégalité la plus totale. En outre, ces derniers s’organisent en vraie “mafia” pour prendre le monopole de ces plages.

Les vacanciers se trouvent dans l’obligation de payer certains frais afin de profiter de la plage. Pour les estivants, afin de jouir d’une place de parking, non sécurisé soit dit en passant, ou d’une place sur la plage, il faut passer par la case “argent” par crainte de représailles.

En effet, ces bandits n’hésitent pas à s’en prendre à ceux qui refusent de se plier à leur loi, allant jusqu’aux altercations physiques.

Les autorités instaurent l’ordre

Après les nombreuses plaintes et le ras-le-bol de la population, les autorités viennent restaurer l’ordre.

Fatigués d’être agressés ou de voir leurs biens matériels dégradés, les vacanciers ont lancé un cri d’alerte sur cette situation qui risque de dégrader le tourisme algérien.

Le gouvernement a donc pris la mesure d’envoyer les forces de l’ordre dans lesdites plages pour faire respecter le droit des estivants.

Car si commercer sur les plages n’est pas interdit, cette pratique demande certaines normes administratives et financières qui sont à respecter, en plus d’une considération envers la clientèle.

Les représentants de la loi ont donc procédé à une descente et à de nombreuses arrestations. Ils entendent élargir leurs opérations afin de restaurer le calme sur tout le littoral du pays.