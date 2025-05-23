Plan 2025 : Un investissement colossal de 85 milliards DH pour revitaliser l’école publique

L’éducation est un pilier fondamental pour le développement d’une nation. C’est dans cette optique que le Maroc a décidé de donner un nouveau souffle à son système éducatif public. Un plan ambitieux, baptisé « Plan 2025 », vient d’être lancé avec un budget colossal de 85 milliards de dirhams. L’objectif ? Revitaliser l’école publique et offrir une meilleure qualité d’enseignement à la jeunesse marocaine.

Découvrez dans cet article les grandes lignes de ce projet d’envergure qui promet de transformer en profondeur le paysage éducatif du royaume.

La réforme de l’éducation au Maroc : une vision stratégique du Roi Mohammed VI

Le Roi Mohammed VI a fait de la réforme de l’éducation une priorité nationale durant son règne, avec une vision stratégique visant à améliorer l’école publique, qualifier le capital humain et garantir l’équité et l’égalité des chances. Cette haute vision est un choix stratégique qui sert de cadre référentiel pour instaurer une école publique de qualité.

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a souligné cette priorité lors d’une séance plénière à la Chambre des représentants, affirmant que la question de l’éducation a toujours été au cœur des préoccupations du Souverain.

Le financement de la réforme éducative : un engagement gouvernemental

Le gouvernement marocain, sous la direction d’Aziz Akhannouch, a exprimé son engagement à soutenir la réforme de l’éducation en mobilisant des ressources financières significatives. Les indicateurs positifs du secteur de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports témoignent de cette volonté.

Le plan prévoit une mobilisation annuelle de 9,5 milliards de dirhams supplémentaires jusqu’en 2027 pour soutenir cette réforme. De plus, le budget global alloué à l’éducation dans la loi des finances de 2025 dépasse les 85 milliards de dirhams, contre 68 milliards en 2019, démontrant ainsi l’importance accordée à l’éducation dans les priorités gouvernementales.

Restaurer la confiance dans l’école publique : un défi pour le gouvernement et le parlement

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a souligné l’importance de restaurer la confiance des familles marocaines dans l’école publique. Cette confiance est essentielle pour assurer le succès de la réforme éducative. Le gouvernement et le parlement partagent cette préoccupation et travaillent ensemble pour atteindre cet objectif.

La mise en place d’une école publique qui favorise le développement des compétences, l’ascension sociale et l’inclusion est au cœur de leurs efforts. C’est une ambition nationale qui dépasse la simple gestion sectorielle et s’inscrit dans une vision plus large pour l’avenir du Maroc.