Plan d’action révolutionnaire : Aziz Akhannouch dévoile la vision du commerce extérieur pour 2025

Aziz Akhannouch, figure emblématique du commerce extérieur, a récemment dévoilé son plan d’action révolutionnaire pour l’année en cours. Ce dernier promet de transformer radicalement la façon dont le Maroc interagit avec ses partenaires commerciaux internationaux. Cet article vous propose de découvrir les grandes lignes de cette vision ambitieuse et novatrice qui pourrait bien redéfinir les règles du jeu dans le domaine du commerce extérieur.

Restez connectés pour en savoir plus sur ce plan d’action qui fait déjà beaucoup parler de lui.

Aziz Akhannouch dévoile la stratégie du commerce extérieur marocain pour 2025-2027

Le Premier ministre marocain, Aziz Akhannouch, a dirigé une réunion à Rabat pour discuter de la stratégie du commerce extérieur pour la période 2025-2027. Cette feuille de route vise à utiliser le commerce comme moteur de croissance et d’emploi, stimuler les exportations et valoriser les produits nationaux, en ligne avec les directives du Roi Mohammed VI.

La stratégie, présentée par le secrétaire d’État au Commerce extérieur, Omar Hejira, comprend trois objectifs clés : créer environ 76 000 nouveaux emplois, élargir la base des exportations en créant chaque année 400 nouvelles entreprises d’exportation et générer 84 milliards de dirhams supplémentaires dans le secteur de l’exportation.

Les trois piliers de la stratégie du commerce extérieur marocain

La feuille de route du commerce extérieur 2025-2027, présentée par Omar Hejira, secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, repose sur trois objectifs majeurs. Le premier vise à générer environ 76 000 nouvelles opportunités d’emploi. Le second objectif consiste à diversifier les exportations en encourageant l’émergence de 400 nouvelles entreprises exportatrices chaque année. Enfin, le troisième pilier ambitionne d’injecter un supplément de 84 milliards de dirhams dans le secteur de l’exportation.

Ces objectifs s’inscrivent dans une volonté gouvernementale de renforcer le commerce extérieur comme levier de croissance et de développement, tout en valorisant les produits nationaux.

Les six chantiers de réforme pour booster le commerce extérieur

La stratégie du commerce extérieur 2025-2027 comprend six chantiers de réforme majeurs. L’un d’eux est l’accélération de la digitalisation du commerce extérieur, une initiative qui vise à moderniser et optimiser les transactions commerciales. Par ailleurs, la création de bureaux régionaux est prévue pour accompagner cette transition numérique et offrir un soutien localisé aux entreprises.

Enfin, la promotion des exportations des secteurs de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire est également au cœur de cette feuille de route. Ces réformes visent à encourager et soutenir les petites et moyennes entreprises marocaines désireuses d’investir dans l’export, contribuant ainsi à la diversification et à la croissance de l’économie nationale.