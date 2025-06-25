Plan quinquennal 2025-2030 : mystère autour du financement, le document préliminaire toujours attendu

Le plan quinquennal 2025-2030 suscite de nombreuses interrogations, notamment en ce qui concerne son financement. Alors que les attentes sont fortes, le document préliminaire se fait toujours attendre, alimentant les spéculations et les inquiétudes. Quels sont les enjeux de ce plan ?

Comment sera-t-il financé ? Autant de questions auxquelles nous tenterons d’apporter des éléments de réponse dans cet article. Restez connectés pour découvrir les dernières informations sur ce sujet brûlant.

Élaboration collaborative du plan de développement 2026-2030

Le secrétaire général du ministère de l’Économie et de la Planification, Faouzi Ghrab, a souligné le caractère participatif et progressif de l’élaboration du plan de développement 2026-2030. Ce processus, qui s’étend du niveau local au niveau central, est soutenu par les institutions de l’État qui assurent la formation et fournissent les documents nécessaires.

Le but est de créer un plan qui reflète les aspirations des citoyens et répond aux orientations politiques publiques. Les structures du ministère, les offices de développement et les directions régionales du développement ont joué un rôle clé dans l’accompagnement et l’organisation de ce processus.

Changement de rôle des ministères et soutien aux conseils locaux

Les ministères, selon Faouzi Ghrab, ne proposeront plus directement de projets locaux. Leur nouvelle mission consistera à fournir un rapport sur leurs politiques publiques, basé sur des études prospectives et des stratégies déjà approuvées. Les conseils locaux, quant à eux, ont bénéficié d’un soutien substantiel du ministère de l’Économie et de la Planification.

En effet, environ 1 200 opérations d’appui ont été réalisées jusqu’au 10 juin 2025 pour faciliter les sessions des conseils locaux. Ce changement de rôle vise à garantir que le plan de développement reflète fidèlement les aspirations locales et répond aux orientations politiques nationales.

Synthèse des rapports et élaboration du document cadre

Actuellement, une synthèse des rapports provenant des niveaux local, régional et des districts, ainsi que des politiques publiques ministérielles est en cours. Cette étape cruciale permettra d’identifier les grandes thématiques du plan de développement et d’élaborer une première version du document cadre.

Cependant, le secrétaire général a souligné qu’il n’est pas encore possible d’estimer le coût total du plan ni de fixer les hypothèses de financement. Ces défis ne pourront être relevés qu’après l’achèvement de toutes les étapes de synthèse et la formulation du document préliminaire.