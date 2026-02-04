Pluies abondantes au Nord du Maroc, les raisons derrière ce phénomène météorologique récurrent

Le nord du Maroc est actuellement en proie à une situation météorologique exceptionnelle, avec une série de perturbations actives qui touchent également la péninsule Ibérique et le sud de la France.

Ces phénomènes, provoqués par un fort contraste thermique entre une masse d’air froid polaire et de l’air chaud subtropical, engendrent des pluies durables et intenses, augmentant considérablement le risque d’inondations localisées.

Perturbations météorologiques exceptionnelles : le nord du Maroc sous les eaux

Le Nord du Maroc est actuellement en proie à une situation météorologique hors norme, avec une série de perturbations actives qui affectent aussi la péninsule Ibérique et le sud de la France.

Ces phénomènes météorologiques sont caractérisés par des pluies persistantes, souvent intenses et localement orageuses, touchant principalement les régions du Rif et du Tangérois.

🇲🇦 Le nord du Maroc fait face à des inondations exceptionnelles. Des milliers de personnes ont dû être évacuées. Des pluies abondantes devraient continuer de tomber toute la semaine sur les régions de plusieurs provinces du Rif et dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. pic.twitter.com/jkUFndQKDG — Le journal Afrique TV5MONDE (@JTAtv5monde) February 3, 2026



Ces systèmes dépressionnaires sont le résultat d’un contraste thermique marqué entre une masse d’air froid d’origine polaire venant de l’Amérique du Nord et de l’air chaud et humide d’origine subtropicale.

Cette interaction renforce le courant-jet, favorisant le transport de grandes quantités de vapeur d’eau vers l’Europe de l’Ouest et le Maghreb sous forme de rivières atmosphériques.

Facteurs derrière cette anomalie climatique

La Direction de la météorologie nationale attribue cette situation exceptionnelle à un contraste thermique prononcé.

En effet, une masse d’air froid polaire en provenance de l’Amérique du Nord rencontre de l’air chaud et humide d’origine subtropicale. Cette confrontation intensifie le courant-jet.

Ce renforcement du courant-jet facilite le déplacement de grandes quantités de vapeur d’eau vers l’Europe de l’Ouest et le Maghreb. Ces masses d’eau se présentent sous forme de rivières atmosphériques, contribuant ainsi aux perturbations météorologiques observées.

Risques accrus d’inondations : quelles régions sont les plus exposées ?

Les régions du Rif, notamment Chefchaouen et Tétouan, sont particulièrement vulnérables à ces précipitations soutenues.

Les pluies intenses et orageuses, répétées sur une courte période, combinées à des bassins versants très réactifs, augmentent considérablement le risque de ruissellements rapides.

Ces conditions météorologiques favorisent également les crues soudaines des oueds et les inondations localisées, surtout dans les zones basses et les vallées encaissées. La vigilance est donc de mise dans ces régions face à cette situation exceptionnelle.