Pluviométrie record au Maroc : Top des villes les plus arrosées en 24 heures

L’année 2025 a été marquée par des records de pluviométrie au Maroc, avec des précipitations exceptionnelles enregistrées dans plusieurs villes. Ces phénomènes météorologiques ont suscité l’intérêt et l’étonnement, tant pour leur intensité que pour leur impact sur la vie quotidienne. Cet article propose un classement des villes marocaines qui ont reçu le plus de pluie en une seule journée. Un tour d’horizon fascinant qui met en lumière les caprices de la nature et leurs conséquences sur notre environnement.

Préparez-vous à découvrir les villes les plus arrosées du Maroc en 24 heures.

Présentation des données de la direction générale de la météorologie

La Direction générale de la météorologie du Maroc a récemment publié les mesures des précipitations enregistrées au cours des dernières 24 heures. Ces données, exprimées en millimètres, sont le fruit d’un travail minutieux de collecte et d’analyse. Elles jouent un rôle crucial dans la compréhension du climat marocain. Par exemple, Ifrane a reçu 22 millimètres de pluie, tandis que Nador et El Hajeb ont enregistré 11 millimètres.

D’autres régions comme Midelt, Taza-Aéroport, Taourirt, Fès, Errachidia, Béni Mellal, Bouarfa, Settat et Kénitra ont reçu moins d’un millimètre de précipitations. Ces informations sont essentielles pour anticiper les variations climatiques et planifier adéquatement les activités agricoles et autres.

Impact des précipitations sur la vie quotidienne à Ifrane, Nador et El Hajeb

Les 22 millimètres de pluie tombés à Ifrane ont un impact significatif sur la vie quotidienne. Cette quantité d’eau, deux fois supérieure à celle reçue par Nador et El Hajeb, peut entraîner une augmentation des niveaux d’eau dans les rivières et les réservoirs, favorisant ainsi l’agriculture. Cependant, elle peut aussi causer des inondations et perturber les déplacements. À Nador et El Hajeb, les 11 millimètres de pluie sont moins problématiques mais restent importants pour l’irrigation des cultures.

Ces chiffres soulignent l’importance de la gestion de l’eau et de la préparation aux variations climatiques pour minimiser les impacts négatifs et maximiser les bénéfices de ces précipitations.

Conséquences de la faible pluviométrie dans certaines villes marocaines

En revanche, des villes comme Midelt, Taza-Aéroport, Taourirt, Fès, Errachidia, Béni Mellal, Bouarfa, Settat et Kénitra ont enregistré moins d’un millimètre de pluie. Cette faible pluviométrie pourrait être due à divers facteurs climatiques, tels que les courants atmosphériques ou la topographie locale.

Cependant, cette situation peut avoir des conséquences néfastes sur l’agriculture et l’approvisionnement en eau, notamment en période de sécheresse. Il est donc crucial pour ces régions de mettre en place des stratégies d’adaptation aux changements climatiques, afin de minimiser les impacts potentiels de ces faibles précipitations.