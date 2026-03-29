Poids-lourds redirigés vers la RN 5, les travaux de l’autoroute Est-Ouest à Bouira bouleversent le trafic

Suite à des travaux de réhabilitation lancés par la direction des travaux publics (DTP) sur l’autoroute Est-Ouest, une déviation a été mise en place pour les poids-lourds vers la RN 5.

Cette mesure, qui durera un mois, vise à faciliter les opérations de réparation sur le pont autoroutier de Draâ Laâtache et à Sonda, à l’est de Bouira. Les usagers sont invités à faire preuve de prudence et à respecter la signalisation.

Déviation des poids-lourds : une mesure nécessaire pour les travaux de réhabilitation

Depuis samedi dernier, les poids-lourds empruntant l’autoroute Est-Ouest sont redirigés vers la route nationale RN 5.

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Cette déviation, qui durera un mois, est mise en place en raison des travaux de rénovation de la chaussée à Draâ Laâtache, initiés par la direction des travaux publics (DTP).

Ces mesures visent à faciliter le travail des équipes sur le terrain et à assurer la sécurité des usagers de la route. Les conducteurs sont invités à faire preuve de prudence et à respecter la signalisation mise en place.

Quels sont les points d’intervention des travaux ?

Les travaux de réhabilitation se concentrent principalement sur deux sites : le pont autoroutier de Draâ Laâtache et le lieu-dit Sonda, à la sortie est de Bouira.

Le directeur des travaux publics, Noureddine Gasmi, a précisé que ces interventions visent à restaurer la chaussée et à réparer les joints du pont de Draâ Laâtache.

Le point kilométrique 108+606 en direction d’Alger est particulièrement concerné par ces travaux. Les équipes sur place s’efforcent de minimiser l’impact sur la circulation, tout en garantissant la sécurité des usagers de la route.

Comment se passe la circulation pendant les travaux ? Attention sur la route !

La déviation du trafic s’opère à partir de l’échangeur de Bouira Est (Sonda), empruntant la pénétrante Est de la ville de Bouira puis la RN 5.

Cette redirection mène jusqu’à l’entrée de l’autoroute dans la région des Eucalyptus, située dans la commune de Kadiria.

Face à cette situation, la direction des travaux publics de Bouira appelle les usagers à la prudence et au respect des panneaux de signalisation. Ces mesures visent à garantir une circulation fluide et sécurisée jusqu’à la fin des travaux.