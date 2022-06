Polémique : Colère de la diaspora algérienne face aux prix d’Air Algérie

Un grand scandale éclate ! Et ceci vis-à-vis des prix de l’Air Algérie. Alors que la mise en vente des billets de vols du nouveau programme commence enfin, le prix du billet depuis la France suscite la colère des élus. La diaspora et les députés sont en déception totale. Tous les détails dans cet article.

Vive réaction de la part de la diaspora et des députés, les prix flambent !

Avec l’ouverture de la voie aérienne après 2 ans de suspension, le gouvernement a finalement autorisé l’ouverture des vols. En réponse à la demande des ressortissants algériens à l’étranger, la compagnie aérienne nationale a lancé un nouveau programme qui consistait à vendre de nouveaux billets de vol à partir de la France.

Mercredi dernier, la compagnie Aérienne Air Algérie a finalement lancé ce nouveau programme de vols. Et ce programme estival, tant attendu par les algériens en déçoit plus d’un. Les députés, de leur part, poussent un cri de colère à l’égard du prix du billet de vol Air Algérie. Ils ont poursuivi que les billets Air Algérie sont excessivement chers. « C’est la déception totale » souligna pour sa part le député de l’émigration Abdelouahab Yagoubi. Et indigné face à ce prix exorbitant, Abdelouahab Yagoubi a également affirmé que

« La décision de la baisse des prix est partie en fumée ».

En effet, le gouvernement algérien a déjà souligné la baisse des prix du billet comme une affaire de premier ordre le 24 avril dernier.

Les citoyens Algériens de la France dans la déception totale

Les mécontentements se poursuivent pour les ressortissants Algériens à l’égard de l’Air Algérie. Alors victime de longue attente, de service insatisfaisant et des difficultés à réserver des billets ou à naviguer sur le site web, les citoyens Algériens en France sont en totale indignation au vu des prix des billets au premier jour de lancement du programme estival. Bien que tous les nouveaux vols soient disponibles à la vente, le prix moyen d’un billet France Algérie table en moyenne autour de 600 euros le premier jour. De nombreux algériens de la diaspora soulignent qu’ils leur sont impossibles d’acheter un billet d’avion à ce prix.

Selon ces ressortissants Algériens, le prix de la ligne France reste inaccessible même avec ce nouveau programme estival France – Algérie. Toutefois, certaines personnes justifient ce prix exorbitant par la loi de l’offre et de la demande. La demande étant excessive avec l’ouverture de la voie aérienne et l’arrivée de la saison estivale, le prix devrait donc s’ajuster naturellement selon la loi du marché.