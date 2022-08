Polémique sur Nabil Fekir : Après avoir tranché entre la France et l’Algérie, il change d’avis en moins de 2h

Un choix au goût amer pour Nabil Fekir et les supporters algériens. Plus de 7 ans après le choix sur sa nationalité sportive, le milieu de terrain sévillan se confie sur sa plus grande décision.

Comme tout binational, Fekir avait le droit de choisir le pays qu’il voulait représenter sur la scène internationale. Une décision qui n’est pas toujours facile à faire, nous confie le champion du monde 2018.

C’est en 2015 que le joueur français a pris sa décision sur sa nationalité sportive. Et contre toute attente, Nabil Fekir a fait un choix qui restera à jamais dans la tête des fervents supporters des fennecs.

En effet, son acte a été considéré comme une trahison envers les siens. Issu de deux parents algériens de nationalité française, le natif de Villeurbanne a véritablement démarré sa carrière professionnelle quand il fût rappelé par son club formateur, l’Olympique Lyonnais, courant de la saison 2011-2012.

En 2015, après une coupe du monde 2014 exceptionnelle des fennecs, le nouvel entraîneur Christian Gourcuff prend son téléphone pour attirer les services du Lyonnais. Au bout d’un échange fructueux, le nouveau sélectionneur raccroche avec une promesse verbale du milieu de terrain.

Quelques heures plus tard, Nabil Fekir fait volte-face et déshonore sa parole pour rejoindre l’effectif de Didier Deschamps.

Une « trahison” que les Algériens ne lui ont jamais pardonnée. Des années après, le joueur se confie sur cette attitude qu’il ne va jamais avouer regretter. Conscient de la déception qu’il a occasionné, Nabil parle d’une “décision très difficile” que “certains ont du mal à comprendre”.

Écarté de l’effectif Tricolore depuis maintenant quelques années, le Franco-Algérien a déclaré “assumer ses responsabilités” ce dimanche 14 août.