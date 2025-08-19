Polestar : une performance électrisante avec une autonomie record en 2025, voici les détails

Polestar, la marque suédoise de véhicules électriques haut de gamme, fait une nouvelle fois parler d’elle. En effet, elle promet une performance électrisante et une autonomie record pour ses futurs modèles. Un défi audacieux qui pourrait bien révolutionner le marché de l’automobile électrique. Alors, quels sont les secrets de cette prouesse technologique ? Qu’est-ce qui rend ces nouvelles voitures si spéciales ?

C’est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet article. Restez connectés pour en savoir plus sur cette avancée majeure dans le domaine de la mobilité durable.

Le SUV électrique Polestar 3 établit un nouveau record d’autonomie

Le SUV électrique Polestar 3 a récemment établi un nouveau record d’autonomie, validé par le Guiness Book des Records. Le véhicule a parcouru une distance impressionnante de 935 km en l’espace de près de 23 heures sur les routes britanniques. Ce record démontre la capacité des constructeurs à surpasser les autonomies officiellement annoncées.

La performance du Polestar 3, modèle Long Range Single Motor, a été réalisée grâce à une conduite efficiente et une consommation moyenne modeste de 12,1 kWh/100 km. Le SUV a même réussi à parcourir 13 km supplémentaires après avoir atteint 0% de batterie, dépassant ainsi de 20% son autonomie officielle de 706 km. Cette prouesse a été confirmée par le Guiness Book des Records grâce à diverses données, dont des relevés d’odomètre et de cartographie GPS.

Caractéristiques techniques du Polestar 3 et détails du test d’autonomie

Le modèle Long Range Single Motor du SUV électrique Polestar 3 a été mis à l’épreuve lors de ce test d’endurance. Trois conducteurs, experts en conduite efficiente, se sont relayés toutes les trois heures pour maintenir une vigilance optimale sur la route. Le véhicule a affiché une consommation moyenne de 12,1 kWh/100 km, un chiffre modeste pour un SUV de cette taille.

Il a même surpassé son autonomie officielle de 20%, atteignant 935 km au lieu des 706 km annoncés. Le véhicule utilisé pour le test était un modèle de série, sans aucune modification. Malgré l’indicateur de batterie affichant 0%, le SUV a réussi à parcourir 13 km supplémentaires avant de nécessiter une recharge.

Validation du record et mesures de sécurité

Le record d’autonomie du SUV électrique Polestar 3 a été officiellement validé par le Guiness Book des Records, sous l’égide de la juge Paulina Sapinska. Pour confirmer cette performance, diverses données ont été prises en compte, notamment des enregistrements vidéo, des relevés d’odomètre du niveau de batterie et des informations de cartographie GPS.

Le véhicule a été accompagné tout au long du test par une assistance routière pour garantir la sécurité de l’équipage et des autres usagers de la route. Cette mesure préventive visait à éviter tout incident en cas de panne de batterie avant d’atteindre une borne de recharge.