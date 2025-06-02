Pollution alarmante : Coca-Cola Tunisie pointée du doigt pour avoir souillé l’oued de Koutine pendant 4 décennies

La pollution environnementale est un sujet qui préoccupe de plus en plus la population mondiale. En Tunisie, une affaire fait particulièrement grand bruit : celle de Coca-Cola, accusée d’avoir pollué l’oued de Koutine pendant près de quarante ans. Cette situation alarmante soulève de nombreuses questions sur les responsabilités des entreprises et leur impact sur l’environnement. Dans cet article, nous allons explorer cette problématique en détail, en mettant en lumière les faits reprochés à Coca-Cola Tunisie.

Restez avec nous pour comprendre les enjeux de cette affaire qui pourrait bien marquer un tournant dans la lutte contre la pollution industrielle en Tunisie.

La Société Tunisienne des Boissons Gazeuses accusée de pollution environnementale

Le Département de la Justice environnementale du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) accuse la Société Tunisienne des Boissons Gazeuses (STBG), fabricante de COCA-COLA, de polluer l’oued de Koutine depuis plus de quatre décennies. Selon le FTDES, la STBG déverse quotidiennement près de 700 000 litres d’eaux usées contaminées par des produits chimiques dans cet oued, affectant gravement la santé des habitants et du bétail des trois régions traversées par l’oued.

Le FTDES appelle à une intervention urgente de l’Agence nationale pour la protection de l’environnement (ANPE) et des autorités régionales compétentes pour mettre fin à cette catastrophe environnementale.

Impact sanitaire dévastateur de la pollution sur la population locale

La contamination de l’oued de Koutine a des conséquences sanitaires alarmantes pour les 10 000 habitants des trois régions traversées par le cours d’eau. Les effets néfastes se manifestent par des allergies, des troubles respiratoires, des cas de cancer et d’hépatite A. Le bétail n’est pas épargné non plus, subissant également les répercussions de cette pollution.

La qualité de vie des résidents est gravement affectée, leur santé étant constamment menacée par l’exposition à ces eaux polluées. Le FTDES insiste sur la nécessité d’un traitement immédiat de toutes les eaux stagnantes pour atténuer l’impact de cette crise environnementale et sanitaire.

Appel urgent à l’action pour mettre fin à la catastrophe environnementale

Le FTDES lance un appel pressant à l’ANPE et aux autorités régionales compétentes pour une intervention d’urgence. Il est crucial de stopper immédiatement la pollution, de pomper et de traiter toutes les eaux stagnantes afin de mettre un terme à cette crise environnementale et sanitaire. La situation actuelle est insoutenable et nécessite des mesures drastiques pour protéger la santé des habitants et du bétail.

Le FTDES souligne l’importance de la responsabilité collective dans la lutte contre la pollution et appelle à une prise de conscience générale pour préserver notre environnement.