Port d’Alger : Explosion du trafic de marchandises, les exportations s’envolent

Le port d’Alger, véritable poumon économique de l’Algérie, connaît une croissance fulgurante. En effet, le trafic de marchandises a explosé, enregistrant une hausse impressionnante de 20%. Cette dynamique positive est notamment portée par un envol des exportations.

Un phénomène qui confirme la vitalité du secteur portuaire algérien et son rôle clé dans le développement économique du pays. Découvrez dans cet article les facteurs de cette croissance et les perspectives d’avenir pour le port d’Alger.

Boom du trafic de marchandises au Port d’Alger au 2ème trimestre 2025

Le Port d’Alger a connu une croissance significative de son activité au deuxième trimestre 2025, selon les données publiées par l’Entreprise portuaire d’Alger (Epal). Le volume global des marchandises traitées a grimpé à 2,414 millions de tonnes, en hausse de 20% par rapport à la même période de l’année précédente.

Cette augmentation est principalement due à une forte progression des exportations, qui ont bondi de plus de 42%, et à une hausse de près de 16% du trafic des marchandises débarquées. L’amélioration des performances opérationnelles du port, notamment la réduction du temps d’attente des navires, a également contribué à cette dynamique positive.

Explosion des exportations hors hydrocarbures au Port d’Alger

Le Port d’Alger a enregistré une croissance impressionnante de ses exportations au deuxième trimestre 2025, avec une augmentation de plus de 42% par rapport à la même période de l’année précédente. Le tonnage des marchandises exportées est passé de 307.823 tonnes à 438.668 tonnes, selon les chiffres de l’Epal.

Cette progression est principalement attribuée à l’augmentation du trafic de marchandises conteneurisées hors hydrocarbures, qui a affiché une croissance de 31,69%. Parallèlement, le trafic des marchandises débarquées a également augmenté, passant de 1,703 million de tonnes à 1,976 million de tonnes, soit une hausse de près de 16%, grâce notamment à l’importation massive d’ovins pour l’Aïd El-Adha.

Amélioration de l’efficacité opérationnelle et augmentation du nombre de passagers au Port d’Alger

L’Epal a noté une amélioration significative de l’efficacité opérationnelle au Port d’Alger, avec une réduction notable du temps moyen de séjour des navires à quai, passant de 4,49 jours à 3,44 jours entre le deuxième trimestre 2024 et la même période en 2025.

Cette performance est attribuée à l’accélération des cadences de manutention et à une gestion optimale des ressources. Par ailleurs, le port a connu une affluence record de voyageurs durant la période mars-juin 2025, avec un total de 79.356 passagers, soit une hausse de près de 40% par rapport à la même période de l’année précédente. Cette augmentation est principalement due aux tarifs compétitifs proposés par de nouvelles compagnies de transport maritime.