Port de Djen Djen : débarquement massif de 10.000 ovins roumains, un événement rare pour l’économie locale

Le port de Djen Djen, situé en Algérie, a récemment été le théâtre d’un événement économique inhabituel qui a suscité l’intérêt des observateurs locaux et internationaux. En effet, un débarquement massif de 10.000 ovins roumains a eu lieu, une opération rare pour cette région. Cette arrivée massive d’ovins, provenant d’un pays européen, soulève plusieurs questions sur les implications économiques et commerciales pour la région. Cet article se propose d’explorer cet événement exceptionnel, ses causes et ses conséquences potentielles pour l’économie locale.

Restez avec nous pour découvrir les dessous de cette opération d’envergure.

Arrivée d’un navire roumain avec plus de 10.000 moutons au port de Djen Djen

Un bateau transportant plus de 10.000 ovins en provenance de Roumanie a jeté l’ancre samedi dernier au port de Djen Djen, dans la wilaya de Jijel. Cette arrivée s’inscrit dans le cadre du programme d’importation de moutons pour l’Aïd El-Adha. Avant le déchargement de la cargaison, une série de contrôles sanitaires rigoureux a été effectuée par des inspecteurs vétérinaires.

Bilal Chenouia, directeur des Services agricoles (DSA), a souligné que tous les moyens nécessaires ont été déployés pour assurer la réception et le transport des moutons vers les zones de quarantaine.

Organisation et logistique pour la réception et le transport des moutons

Bilal Chenouia, à la tête des Services agricoles (DSA), a orchestré la mobilisation des ressources nécessaires pour l’accueil et le transfert des ovins vers les zones de quarantaine. Il a affirmé que le processus de distribution aux wilayas concernées se déroulerait conformément au programme établi par le ministère de tutelle.

Cette opération s’inscrit dans une démarche visant à répondre à la demande nationale en moutons pour l’Aïd El-Adha et à garantir leur disponibilité à travers les différentes régions du pays.

Le rôle crucial de l’inspecteur vétérinaire dans le suivi des moutons en quarantaine

Mohamed Dahmane, inspecteur vétérinaire, joue un rôle essentiel dans la surveillance et le contrôle des ovins durant leur période de quarantaine. Il a souligné que tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés pour assurer un suivi rigoureux au sein d’un entrepôt situé au port.

Ces opérations sont cruciales pour répondre à la demande nationale en moutons lors de l’Aïd El-Adha et garantir leur disponibilité dans toutes les wilayas du pays. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de préserver la santé publique tout en respectant les traditions culturelles.