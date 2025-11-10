Pour la Fête nationale de l’arbre, la Tunisie s’engage dans une reforestation massive avec 8 millions de nouveaux arbres

Célébrant la Fête nationale de l’arbre le 9 novembre 2025, la Tunisie a lancé une ambitieuse campagne de reboisement sous le slogan « Nourrissons notre Tunisie, développons nos forêts« .

8 M Plants prévus La campagne prévoit la plantation de 8 millions de plants à travers le territoire tunisien.

Initiée par le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime, cette initiative vise à restaurer les écosystèmes forestiers dégradés et renforcer la couverture végétale du pays.

La Tunisie honore la Fête nationale de l’arbre

Le 9 novembre 2025, la Tunisie a célébré avec ferveur la Fête nationale de l’arbre, soulignant ainsi son engagement envers la protection de l’environnement.

Cette journée revêt une importance particulière car elle symbolise le dévouement du pays à nourrir sa terre et à développer ses forêts, comme l’indique le slogan de cette année : “Nourrissons notre Tunisie, développons nos forêts”.

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime a joué un rôle clé dans l’organisation de cet événement, lançant une campagne nationale de reboisement qui se prolongera jusqu’à fin mars 2026.

Participer à la plantation d’arbres m’a permis de montrer à mes élèves l’importance de protéger notre biodiversité. Chaque arbre planté est un petit geste pour l’avenir de notre pays. Meriem, 32 ans, enseignante en sciences naturelles

Une campagne nationale de reboisement : quels sont les objectifs ?

Cette initiative ambitieuse a pour but principal la restauration des écosystèmes forestiers dégradés.

Voir 8 millions de plants prévus me donne espoir pour notre futur. Ces arbres ne sont pas seulement des plantes, ce sont de véritables boucliers contre le réchauffement et l’érosion. Rym, 27 ans, étudiante en environnement

Les incendies et les atteintes aux domaines forestiers publics ont eu un impact considérable sur ces écosystèmes, nécessitant une action urgente pour leur réhabilitation.

En outre, la campagne vise à renforcer la couverture végétale du pays, contribuant ainsi à la préservation de la biodiversité et à la lutte contre le changement climatique.

8 millions de nouveaux arbres : un pas vers la transition écologique !

La campagne de reboisement prévoit la plantation d’environ 8 millions de plants à travers le territoire tunisien.

7,900 ha Hectares régénérés Près de 7 900 hectares d’espaces forestiers seront restaurés grâce à cette initiative.

Cette action massive permettra de régénérer près de 7 900 hectares d’espaces forestiers, contribuant ainsi à la restauration des écosystèmes dégradés.

Lancée officiellement au parc Ennahli dans le gouvernorat de l’Ariana, cette initiative porte le thème “Un arbre pour chaque institution… un pas vers la transition écologique”.

Elle souligne l’engagement du pays à promouvoir une transition écologique durable, en renforçant la couverture végétale et en préservant la biodiversité.