Pour l’Aïd El Fitr, Alger se prépare avec un dispositif de transport spécial signé Etusa

L’Etablissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (Etusa) a élaboré un programme spécial pour l’Aïd El Fitr, visant à faciliter les déplacements des citoyens durant cette fête religieuse.

Conformément aux instructions du ministre de l’Intérieur, ce dispositif comprend notamment un service de transport vers Djamaâ El-Djazaïr pour la prière de l’Aïd, des navettes pour les cimetières et des dessertes spéciales vers la promenade des Sablettes.

Un dispositif de transport spécial pour l’Aïd El Fitr : l’initiative d’Etusa

L’Etablissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (Etusa) a récemment dévoilé un programme de transport exceptionnel en prévision de l’Aïd El Fitr.

Cette initiative, mise en place suite aux directives du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, vise à assurer une meilleure fluidité des déplacements des citoyens durant cette célébration religieuse.

Le programme comprend notamment un service de navettes vers Djamaâ El-Djazaïr pour les prières de l’Aïd, un service « Tarahom » pour les visites aux cimetières, ainsi que des liaisons spéciales vers la promenade des Sablettes.

L’objectif est de garantir la continuité des services de transport public et d’améliorer les conditions de déplacement des citoyens pendant les jours de l’Aïd El Fitr.

Les détails du programme de transport exceptionnel

Le programme de transport exceptionnel d’Etusa comprend plusieurs services spécifiques. Le premier est un service de navettes vers Djamaâ El-Djazaïr pour permettre aux fidèles d’accomplir la prière de l’Aïd.

Ensuite, le programme « Tarahom » offre des navettes à destination des cimetières, facilitant ainsi les visites durant cette période.

En outre, des dessertes spéciales sont prévues vers la promenade des Sablettes. Le programme général de transport sera assuré de 6h30 à 19h00 pour les brigades de jour et de 19h00 à 00h40 pour les brigades de nuit. Etusa assurera 187 lignes durant la journée et 23 lignes pour le service de nuit.

Horaires et points de départ des services de transport

Concernant les déplacements vers Djamaâ El-Djazaïr, les premiers départs sont prévus à 5h30 avec des retours après la prière de l’Aïd.

Les points de départ comprennent plusieurs stations à travers la ville comme 1er Mai, Les Fusillés (Ruisseau), Audin, Place des Martyrs, Kouba, Baraki, Eucalyptus, Ouled Moussa, Khemis El Khechna, Sidi Abdellah et Douera.

Le programme « Tarahom » pour les visites des cimetières fonctionnera de 07h00 à 13h40 pendant les deux premiers jours de l’Aïd.

En outre, des navettes spéciales vers la promenade des Sablettes seront en service de 10h00 à 18h00 durant les deux jours de l’Aïd El Fitr, assurant ainsi une mobilité optimale pour les citoyens.