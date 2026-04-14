Pour le Président, la paix sociale est le socle de toute stabilité politique durable

Lors d’une récente rencontre au palais de Carthage, le Président Kaïs Saïed et la Cheffe du Gouvernement Sara Zafarani Zanzri ont discuté de la situation générale du pays.

Le Président a souligné l’importance de la stabilité sociale et a exprimé sa frustration face à la gestion des dossiers par les responsables à différents niveaux.

Discussion cruciale entre le Président et la Cheffe du Gouvernement

Le Président Kaïs Saïed a accueilli Sara Zafarani Zanzri, la Cheffe du Gouvernement, au palais de Carthage pour une rencontre importante.

L’entretien a principalement porté sur l’état actuel du pays, avec un accent particulier mis par le Président sur la nécessité d’entreprendre des révisions significatives.

Saïed a souligné que la stabilité sociale est un prérequis essentiel à toute stabilité politique. Il a exprimé son inquiétude face à la multitude de dossiers qui lui sont présentés, insistant sur le fait que leur résolution devrait être la responsabilité des dirigeants aux différents niveaux du gouvernement.

Stabilité sociale : un préalable indispensable à toute stabilité politique ?

Le Président Saïed a mis en avant l’importance de la stabilité sociale comme fondement essentiel à toute stabilité politique.

Il a exprimé son désarroi face à l’abondance de dossiers qui lui sont soumis, beaucoup étant créés inutilement.

Il a critiqué le fait que ces problèmes devraient être gérés par les responsables aux niveaux national, régional et local, soulignant ainsi leur rôle crucial dans la résolution des problèmes du pays.

Des patriotes prêts à prendre la relève : fini le temps des indolents !

Le Président Saïed a conclu en soulignant que plusieurs responsables ont été nommés sur la base de leurs engagements. Cependant, il a déploré que certains n’aient pas tenu leurs promesses.

Il a affirmé qu’il existe des patriotes, hommes et femmes libres, prêts à les remplacer. Il a fermement déclaré qu’il n’y a plus de place pour les indolents, les défaillants ou ceux qui ne respectent pas leurs engagements.