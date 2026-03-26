Pour l'été 2026, GNV offre une escapade France-Algérie à prix doux, une aubaine pour les voyageurs.

La compagnie maritime italienne Grandi Navi Veloci (GNV) lance une opération promotionnelle exceptionnelle.

Du 25 au 31 mars 2026, bénéficiez de 50% de réduction sur vos traversées entre la France et l’Algérie. Une occasion à ne pas manquer pour planifier vos voyages jusqu’à la fin de l’année 2026.

« GNV Days » : voyagez entre la France et l’Algérie à moitié prix !

La compagnie maritime italienne Grandi Navi Veloci (GNV) propose une offre exceptionnelle pour voyager entre la France et l’Algérie. Du 25 au 31 mars 2026, lors de l’opération « GNV DAYS », les passagers peuvent bénéficier d’une réduction de 50% sur le prix du billet. Cette promotion concerne uniquement le tarif du billet, hors taxes et services supplémentaires.

Pour profiter de cette offre, il est impératif de réserver pendant la période des « GNV DAYS ». Cette remise s’applique aux traversées prévues jusqu’à fin décembre 2026, offrant ainsi une belle opportunité pour planifier ses voyages à l’avance.

8 000 places à prix réduit pour les liaisons France-Algérie

GNV met en vente près de 8 000 billets à tarif réduit pour les traversées entre la France et l’Algérie. Cette offre concerne spécifiquement les voyages au départ de Sète, dans l’Hérault, à destination des ports d’Alger et de Béjaïa.

Cependant, cette promotion est limitée : une fois le quota de 8 000 billets vendus, la réduction ne sera plus applicable, même si la période des « GNV DAYS » n’est pas terminée. Il est donc conseillé aux voyageurs de réserver rapidement pour bénéficier de cette aubaine.

Services de qualité à bord et facilités de paiement

Avec GNV, le voyage est une expérience en soi. À bord des navires, les passagers peuvent profiter d’un restaurant et d’un self-service pour se restaurer, d’une boutique pour faire quelques achats et d’une connexion Wi-Fi pour rester connecté. De plus, contrairement au transport aérien, les traversées permettent d’emporter davantage de bagages.

En termes de paiement, GNV offre la possibilité de régler son billet via Scalapay, une solution de paiement fractionné sans frais. Cette option facilite grandement l’achat du billet. N’oubliez pas, ces déplacements doivent avoir lieu avant le 31 décembre 2026.