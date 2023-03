Pour lutter contre cyberattaque, voici la nouvelle offre SHIRUDO d’Algérie Télécom

Le mercredi 15 mars 2023, l’entreprise publique de télécommunication Algérie Télécom a annoncé sa nouvelle offre intitulée SHIRUDO. Destinée à une catégorie spécifique de clients, cette offre s’adresse plus particulièrement aux entreprises, gamers et autres qui peuvent être confrontés à des risques violents de cyberattaques.

Comme le décrit un communiqué publié sur la page Facebook d’Algérie Télécom et Twitter, SHIRUDO est une formation innovante et ludique conçue pour apprendre les principes fondamentaux de la cybersécurité. Elle se base sur le concept de Serious Games – où des jeux sont utilisés pour enseigner des compétences et des concepts complexes.

Les principales caractéristiques de SHIRUDO

Une formation interactive

SHIRUDO permet aux usagers d’une manière interactive et amusante, d’acquérir des connaissances sur les risques liés à la cybersécurité. Les participants bénéficient d’un programme riche et varié qui leur donne l’occasion de devenir acteurs de leur propre formation. La mission de SHIRUDO consiste à reproduire les situations réelles rencontrées par les utilisateurs et à leur montrer comment y répondre. Ainsi, les participants peuvent prendre part à des simulations interactives et des exercices basés sur des cas de figure réels.

Une formation complète

La formation SHIRUDO couvre les principaux domaines de la cybersécurité, notamment :

Comprendre les menaces, les vecteurs et les attaques.

Comprendre les menaces, les vecteurs et les attaques. Détection et analyse des incidents.

Détection et analyse des incidents. Solutions de sauvegarde et de restauration.

Solutions de sauvegarde et de restauration. Gestion des politiques de sécurité et des processus.

Gestion des politiques de sécurité et des processus. Mise en place de solutions de protection.

Mise en place de solutions de protection. Identification et résolution des vulnérabilités.

De plus, SHIRUDO offre des exercices et des tests évaluatifs qui permettent aux participants d’appliquer leurs connaissances acquises pendant la formation. Les étudiants auront également accès à une variété de ressources supplémentaires, telles que des e-books, des vidéos et des webinaires.

Le programme de formation SHIRUDO est conçu pour s’adapter aux différents besoins et objectifs des participants. Il peut être personnalisé afin de mieux répondre aux exigences professionnelles des entreprises. Il peut également être adapté aux attentes des personnes qui souhaitent être formées à la cybersécurité pour leur usage personnel.

Livrables de SHIRUDO

A l’issue de la formation, les participants recevront un certificat SHIRUDO attestant qu’ils ont reçu une formation complète sur la cybersécurité. Les diplômés seront également éligibles pour obtenir des points supplémentaires, qui peuvent être utilisés pour postuler à des emplois exigeant une certification dans ce domaine.

En outre, les participants à la formation reçoivent un badge SHIRUDO pour afficher fièrement leurs compétences en matière de cybersécurité. Ce badge est reconnu par de nombreuses organisations comme un signe de compétence et de qualification dans le domaine de la cybersécurité.

Bienfaits de SHIRUDO

Grâce à sa formation interactive et son curriculum complet, SHIRUDO offre aux participants la possibilité d’acquérir des compétences utiles et indispensables pour garantir la sécurité des systèmes informatiques des entreprises et des particuliers.

Les participants à la formation SHIRUDO pourront non seulement bénéficier d’une meilleure compréhension des concepts et des technologies de cybersécurité, mais également de nombreux avantages tels que des certificats et des badges reconnus internationalement.

Par conséquent, si vous souhaitez acquérir des compétences en cybersécurité et obtenir des certifications reconnues à long terme, SHIRUDO est une excellente option.

