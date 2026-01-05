Pourquoi l’Airbus A330 d’Air Algérie a dû interrompre son vol en partance d’Alger avant d’atterrir ?

Un vol d’Air Algérie a récemment été contraint à une attente prolongée dans les airs avant de pouvoir atterrir à Dubaï.

L’appareil, un Airbus A330neo flambant neuf, a dû effectuer plusieurs cercles au large des Émirats arabes unis en raison d’un épais brouillard rendant les conditions d’atterrissage impossibles. Découvrez comment le contrôle aérien de Dubaï a géré cette situation délicate.

Un vol d’Air Algérie en attente prolongée : une situation inédite !

Le vol AH 4062 d’Air Algérie, qui devait relier Alger à Dubaï, a connu une situation inhabituelle. L’appareil, un Airbus A330neo flambant neuf, a été contraint de rester en l’air plus longtemps que prévu avant de pouvoir atterrir.

En effet, des perturbations à l’aéroport de Dubaï ont obligé l’avion à effectuer plusieurs tours au-dessus des eaux émiraties.

Cette situation exceptionnelle est due à des conditions météorologiques défavorables à Dubaï. Un épais brouillard a rendu l’atterrissage impossible, forçant ainsi l’équipage à patienter dans les airs.

Pendant ce temps, l’appareil a réalisé plusieurs cercles au large des Émirats arabes unis, en attendant que la situation s’améliore.

Les conditions météorologiques, un obstacle majeur

Le samedi 3 janvier, un brouillard épais a enveloppé l’aéroport international de Dubaï, rendant les conditions d’atterrissage extrêmement difficiles.

Le Centre national de météorologie (NCM) des Émirats avait même émis des alertes jaune et rouge pour brouillard dense, valables jusqu’à 10 heures ce jour-là.

Face à cette situation, l’appareil a entamé une phase d’attente, effectuant plusieurs cercles au large des côtes nord des Émirats.

Pendant ce temps, le contrôle aérien de Dubaï a dû gérer la situation en dépit de la faible visibilité, causant d’importants retards et plusieurs déroutements.

L’Airbus A330neo d’Air Algérie : un appareil flambant neuf confronté à un défi majeur

Il est important de noter que l’appareil en question, un Airbus A330-900neo, est le deuxième de son genre dans la flotte d’Air Algérie.

Dans ce genre de situation, l’attente en vol est souvent la solution la plus sûre. Les avions modernes comme l’A330neo sont conçus pour gérer ces phases sans difficulté, même si cela peut être impressionnant pour les passagers. Karim, 42 ans, ingénieur aéronautique

Il a été officiellement réceptionné par la compagnie seulement deux jours avant cet incident. Cependant, il faut souligner que la mise en service récente de l’avion n’a aucun lien avec la situation rencontrée à Dubaï.

En effet, les procédures d’attente en vol et les systèmes de navigation de l’A330neo sont conçus pour gérer ce type de trafic. Malgré ces défis, l’appareil a finalement réussi à atterrir à l’aéroport de Dubaï, mais avec un retard supérieur à une heure par rapport à l’horaire initialement prévu.