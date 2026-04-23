Pourquoi les Algériens attendent leur passeport plus longtemps ? Le ministre de l’Intérieur s’exprime sur la question

Face à l’augmentation des demandes de passeports biométriques en Algérie fin 2025, le ministère de l’Intérieur a dû faire face à des retards dans la délivrance.

Des mesures ont été mises en place pour résorber ces retards et améliorer la qualité des services administratifs. Une procédure d’urgence existe également pour les situations exceptionnelles.

Explosion des demandes de passeports en 2025 : quelles conséquences ?

La fin de l’année 2025 a été marquée par une augmentation significative des demandes de passeports biométriques en Algérie. Cette hausse inattendue a mis à rude épreuve les structures administratives du pays, provoquant des retards dans la délivrance de ces documents essentiels pour les voyages internationaux.

Le ministre de l’Intérieur, Saïd Sayoud, a attribué ces retards à l’afflux massif de demandes survenu lors des mois d’octobre et novembre 2025. Cette situation exceptionnelle a engendré une pression considérable sur les services administratifs, entraînant un allongement temporaire des délais de délivrance des passeports biométriques.

Les mesures prises pour résorber les retards : efficaces ou pas ?

Face à cette crise, le ministère de l’Intérieur a réagi en mettant en place plusieurs mesures visant à traiter le volume élevé de demandes. Selon Saïd Sayoud, ces initiatives ont permis de résorber progressivement les retards et de revenir aux délais habituels de délivrance des passeports biométriques.

Le ministre a également souligné que ces dispositions ont été mises en œuvre afin d’assurer la continuité du service public et de répondre aux demandes des citoyens dans les meilleures conditions. Il a affirmé que le ministère poursuit ses efforts pour améliorer la qualité des services administratifs, notamment par la modernisation de l’administration et le développement des outils de gestion.

Modernisation et coordination : Les clés d’une administration plus performante !

Le ministère de l’Intérieur a mis en avant la modernisation de l’administration et le développement des outils de gestion comme leviers pour améliorer la qualité des services administratifs. Ces initiatives visent à optimiser le traitement des demandes et à réduire les délais de délivrance des documents.

Par ailleurs, une coordination renforcée entre les différentes structures concernées a été mise en place. En cas de situations exceptionnelles, une procédure de délivrance en urgence du passeport biométrique est disponible, permettant aux citoyens d’obtenir leur document dans un délai de 48 heures.