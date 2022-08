Pourquoi les algériens ont-ils besoin de passer des vacances en Tunisie ?

La Tunisie est le recueil parfait pour des vacances d’été. C’est le territoire du contraste par excellence idéal pour les algériens.

Outre le climat méditerranéen qui fait rappeler le territoire algérien, la Tunisie est également au sein même d’une atmosphère époustouflante. Et mieux encore, le territoire tunisien regorge bien plus que cela. Toutes les raisons de passer des vacances en Tunisie.

Une saison estivale pas comme les autres

Avec l’ouverture de la compagnie aérienne algérienne, l’Air Algérie ne rate pas de saisir cette grande opportunité pour ses clients. En effet, l’Air Algérie a lancé un nouveau programme estival parfait pour les vacances en Tunisie.

Outre la remise en vente des billets de vente ou les diverses promotions, la compagnie aérienne algérienne Air Algérie a lancé un programme de vol à destination de Tunis.

Autrement dit, une ligne Oran-Tunis fraîchement desservie pour les touristes algériens qui veulent ajouter la Tunisie dans leur itinéraire pour ce voyage d’été.

Par ailleurs, les ressortissants algériens en France pourront faire une escale en Tunisie pour découvrir le foyer des cultures tunisiennes.

Selon les estimations qui tiennent compte des offres et des demandes, un vol aller-retour entre Oran et Tunis coutera 217 euros à partir de ce mois de Juillet.

Tunisie, la destination idéale pour les Algériens pour des vacances d’été

La Tunisie a de quoi plaire les touristes algériens. Outre ses richesses culturelles qui feront jaser plus d’un, la Tunisie est également au cœur même de la diversité.

Entre climat chaud sec et atmosphère méditerranéenne, entre ambiance festive sur tous les recoins et plage idyllique pour le bien-être et relaxation, la Tunisie dispose des endroits uniques au monde !

Tunis, le foyer de la culture tunisienne

Que cela soit un touriste néophyte ou un touriste acclamé, Tunis est le parfait recoin pour se découvrir. Entre balade à travers la Médina de Tunis ou visite des marchés et construction modernes, la capitale de la Tunisie regorge une identité culturelle unique.

Hammamet, une plage unique

Une vue panoramique attend les chanceux ! La plage de Hammamet a de quoi réjouir les algériens. Outre son climat unique et parfait pour se détendre, la plage sert également de tremplin pour les amoureux du sport nautique !

Kairouan, le foyer saint du Maghreb

La visite de la Tunisie permet également de se redécouvrir spirituellement ! Kairouan n’est autre que la ville sainte du Maghreb. Et en sus, la grande Mosquée, un attrait touristique de renom, n’attend que la visite des croyants musulmans à travers le monde.