Pourquoi les moustiques ne piquent que certaines personnes ?

Les moustiques se multiplient pendant les saisons chaudes comme l’été. Mais certaines personnes sont plus victimes des piqûres que d’autres. Ce phénomène suscite souvent des débats et de longues discussions.

Toutefois, il ne s’agit certainement pas d’une question de chance. Le sang, la peau, la sueur et la chaleur peuvent être à l’origine de l’attraction de moustiques.

Le groupe sanguin

En effet, le groupe sanguin peut expliquer la vulnérabilité aux piqûres des moustiques bien qu’elle ne soit pas la seule raison pour laquelle elles s’acharnent sur une seule et même personne.

Il est à noter que ces insectes nuisibles aiment le glucide. Or, la sécrétion de glucides est beaucoup plus importante chez les personnes du groupe O. Et ce, à la différence des personnes du groupe A et du groupe B.

L’émission de CO2 et de sueur

Les moustiques utilisent des récepteurs, qui sont stimulés par le dioxyde de carbone. Sachez que les sportifs émettent plus de CO2 par rapport aux autres individus pendant et après les entraînements. C’est la raison pour laquelle ils font partie de ceux qui se font le plus piquer par ces insectes nuisibles.

Ce n’est pas tout, doté d’un odorat amplement développé, les moustiques détectent aussi facilement les personnes qui transpirent à cause de l’odeur dégagée par le corps humain à ce moment-là. Ceci étant, on retrouve toujours les sportifs parmi les cibles habituelles de ces insectes.

Les vêtements

L’intérêt de ces insectes peut aussi résulter de la couleur et du type d’habits portés par la personne concernée. Il est prouvé qu’ils sont attirés par les couleurs sombres, notamment par le noir.

Ils ciblent aussi les vêtements près du corps ou moulants. Pour éviter de vous faire systématiquement piquer, l’idéal serait donc de porter des vêtements amples et de couleur clair.

La peau

Certains éléments qui se trouvent sur la peau peuvent aussi entraîner l’acharnement des moustiques sur un groupe d’individus. Il s’agit de l’acide lactique et de l’ammoniaque que l’on retrouve sur l’épiderme et qui sont plus importants chez certains que chez d’autres.

Voilà ce qui attire les moustiques : votre odeur d’humain ! https://t.co/tAPCcZLERi — Astropierre (@astropierre) May 15, 2022