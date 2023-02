Pourquoi les visas Schengen sont-ils si difficiles à obtenir pour les Algériens ?

Depuis 2021 et le début de la crise sanitaire du covid-19, les taux de refus des demandes de visa Schengen ont connu une hausse considérable. Plusieurs pays européens, dont la France, se distinguent par leurs taux de rejet élevés. Selon les statistiques publiées par le site schengenvisainfo.com, quatre pays à l’espace Schengen affichent les plus hauts taux de refus de visas.

La Suède, la Norvège, la France et le Danemark, sont ceux qui rejettent le plus grand nombre de demandes. La Suède arrive en première position avec 30,6 % des 22 260 demandes de visa reçues en 2021, suivie de près par la Norvège avec 26,2 % des 9 895 demandes. La France vient ensuite avec un taux de 21,1 % des 652 331 demandes reçues durant la même année. Le Danemark suit avec 21,1 % des 26 469 demandes formulées. Les autorités belges ont refusé 20,4 % des 50 796 demandes alors que Malte a rejeté 16,2 % des 4 295 demandes.

Les raisons derrière un tel taux de refus

Alors que le non remboursement des frais de visas pour les ressortissants des pays du Maghreb, dont les Algériens, fait l’objet d’une critique accrue, les autorités françaises sont sorties de leur silence au mois d’août 2021 pour apporter des explications à cette situation controversée.

Selon la lettre adressée à l’organisme marocain par l’ambassade de France au Maroc, les droits de visas ne sont pas remboursables en cas de refus de la demande, conformément à la réglementation communautaire appliquée également par tous les pays européens. Ces frais perçus lors du dépôt d’une demande de visa se divisent en frais de service, qui rémunèrent le prestataire, et en droits de visa, destinés à couvrir les coûts administratifs liés à l’instruction du dossier.

Ainsi, la France justifie sa politique restrictive et son taux de refus des visas en invoquant l’application stricte de cette réglementation communautaire. Cependant, cela n’empêche pas de constater que les demandeurs de visa provenant de certaines régions sont plus susceptibles de voir leurs dossiers refusés que ceux provenant d’autres.

Des difficultés rencontrées surtout du côté algérien

En dépit de cette logique juridique, les exemples abondent où des personnes ayant correctement constitué leur dossier se voient refuser leur visa pour des raisons obscures. Un an après l’annonce drastique de la réduction par Gabriel Attal, alors porte-parole du gouvernement français, du nombre de visas accordés aux pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie), les témoignages de refus continuent de se multiplier, même si beaucoup hésitent à s’exprimer, par peur d’être humiliés ou de subir des représailles.

Le cas particulier des Algériens

Dans le cas des demandeurs algériens, les statistiques confirment que la France est effectivement très stricte quant à l’accord des visas. En effet, en 2021, 128 672 demandes de visas lancées par des Algériens ont été rejetées. C’est le plus gros nombre de refus parmi les pays européens, devant l’Espagne (69 863) et l’Allemagne (53 987). Il s’agit donc bien d’un blocage systémique qui risque de rester en place jusqu’en 2023, date à laquelle l’Union européenne revoit enfin ses conditions de visas Schengen.

Heureusement, de nombreuses solutions alternatives sont apparues pour soulager cette situation. Certains établissements scolaires français implantés au Maroc proposent des cursus d’enseignement dispensés entièrement sur place, et permettent aux étudiants algériens d’y accéder sans visa. D’autres organismes offrent des formations à distance, grâce à des technologies modernes et à des plateformes interactives, ce qui facilite grandement l’accès à l’éducation supérieure pour les étudiants algériens.

Grâce à ces initiatives, les jeunes Algériens peuvent enfin trouver des solutions adaptées à leur problème de refus de visa et reprendre leurs études en toute sérénité. Bien que le taux de refus reste encore élevé aujourd’hui, on peut espérer qu’à partir de 2023, les chiffres s’amélioreront et seront enfin en faveur des demandeurs de visas maghrébins.

