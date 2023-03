En 2023, nous faisons face à une inflation soudaine et élevée qui affecte l’économie mondiale. Cela fait presque trois ans que la pandémie de COVID-19 a le monde et provoqué la fermeture soudaine de grands pans de l’économie, causant d’énormes perturbations sur les marchés financiers. Le taux de chômage avait atteint 14% en mai 2020, avec plus de 3 millions d’emplois perdus.

Causes de l’inflation élevée

Décisions des banques centrales

Une des causes de cette inflation soudaine vient des décisions prises par les banques centrales. Par exemple, le président de la banque centrale américaine a indiqué que les taux de l’institution pourraient aller plus haut que prévu jusqu’à présent, soit 5,1% (source : Competing text). Ces hausses de taux ont pour objectif de juguler l’inflation, mais peuvent également contribuer à son accélération.

▪️ En 2022, les banques ont subi « 5 chocs mondiaux » : – Choc macroéconomique – inflation mondiale élevée et craintes de récession.

– Asset shock – crise des fintechs et des crypto-monnaies, dépréciation des actifs bancaires. — Arab Intelligence – المخابرات العربية (@Arab_Intel) March 20, 2023

Données économiques plus fortes que prévu

Les données économiques les plus récentes sont plus fortes que prévu, ce qui suggère une augmentation générale des prix des biens et des services dans l’économie (source : Competing text). Cette hausse des prix peut être observée dans divers secteurs, comme l’alimentation, où le prix d’un croissant est passé de 1 euro à 1,25 euro pièce (source : Publié le 8 févr. 2023).

Exemple concret : un billet de 10 euros ne permet plus d’acheter que 8 viennoiseries au lieu de 10 auparavant.

Cela devient significatif si de nombreux autres produits affichent également des prix supérieurs à l’ordinaire.

Conséquences de l’inflation sur les entreprises

Les entreprises sont également touchées par l’inflation élevée. Par exemple, la marque de chaussures britannique Dr Martens souffre d’une baisse de ses bénéfices due en partie à l’inflation et à un hiver doux (source : Mode). Les consommateurs ayant moins à dépenser et privilégiant d’autres achats, certaines marques voient leurs ventes diminuer.

[TPE] Le Gouvernement a renouvelé les aides accordées aux petites entreprises pour les protéger de l’inflation 💡 D’autres aides sont également proposées pour maintenir le dynamisme économique français 📈#Entreprise #TPE #BouclierTarifaire pic.twitter.com/TUUOqQROWE — AGS EXPERTS COMPTABLES (@AGS_EXPERTS) March 14, 2023

Impact de l’inflation sur l’économie

Coût de la vie et pouvoir d’achat

L’inflation élevée entraîne une augmentation du coût de la vie et une réduction du pouvoir d’achat des ménages. Avec des prix en hausse, ils doivent dépenser davantage pour se procurer les mêmes biens et services qu’auparavant. Ainsi, leur niveau de vie peut être affecté.

Investissements et épargne

L’inflation peut également influencer les décisions d’investissement et d’épargne. Face à une inflation élevée, les investisseurs peuvent être incités à chercher des placements offrant des rendements plus élevés pour compenser la perte de valeur de leur capital. En revanche, les épargnants peuvent voir la valeur de leur épargne diminuer si les taux d’intérêt ne suivent pas l’inflation.

Compétitivité des entreprises

Enfin, l’inflation peut avoir un impact sur la compétitivité des entreprises. Des coûts de production plus élevés peuvent les inciter à augmenter leurs prix, ce qui peut rendre leurs produits moins attractifs sur le marché. De plus, les entreprises confrontées à une inflation élevée peuvent être amenées à réduire leurs investissements, ce qui peut freiner leur croissance à long terme.

En somme, l’inflation élevée touche l’économie mondiale en 2023, avec des conséquences importantes sur les ménages, les entreprises et les décisions des banques centrales. Il est essentiel de surveiller l’évolution de l’inflation et d’adapter les politiques monétaires et budgétaires en conséquence pour soutenir la croissance économique et préserver le pouvoir d’achat des consommateurs.

