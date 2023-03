Incidents lors du match entre l’Algérie et le Niger

L’international algérien et star de Manchester City, Riyad Mahrez, a exprimé sa colère envers les supporters de l’équipe d’Algérie suite à leur comportement lors du premier match entre les Fennecs et les Menas du Niger au stade Nelson Mandela à Baraki. Les incidents, qui ont eu lieu en 2023, comprenaient des jets de bouteilles et de projectiles sur les joueurs de Jean Michel Cavalli et des sifflements pendant l’hymne national du Niger.

Mahrez tente d’intervenir

Le capitaine de l’équipe nationale était visiblement embarrassé par ces événements et a fait un geste de reproche aux supporters pour arrêter leurs actions. Malheureusement, son intervention n’a pas eu l’effet souhaité et la situation est restée tendue.

Une décision surprenante pour l’algérien, star de Manchester City

L’international algérien et joueur vedette de Manchester City, Riyad Mahrez, a annoncé sa date de retraite internationale. Cette décision intervient suite à des tensions entre le joueur et les supporters de l’équipe d’Algérie. En effet, lors du premier match entre les Fennecs et les Menas du Niger au stade Nelson Mandela à Baraki, certains fans ont eu un comportement inacceptable en jetant des bouteilles et des projectiles sur les joueurs.

Un engagement sans faille pour l’équipe nationale jusqu’à la fin

Dans un documentaire réalisé par Manchester City, Riyad Mahrez a exprimé son engagement envers l’équipe nationale algérienne et son pays d’origine. Il souhaite aider l’Algérie à remporter d’autres titres avant de prendre sa retraite internationale.

29 buts marqués en 80 matches pour l’équipe d’Algérie

pour l’équipe d’Algérie Participation à deux éditions de la Coupe d’Afrique des Nations

Participation à deux éditions de la Coupe d’Afrique des Nations Objectif de participer à la Coupe du Monde 2026

Mahrez a déclaré qu’il mettrait tout en œuvre pour atteindre ces objectifs avec l’équipe nationale et qu’il continuerait à se battre pour l’Algérie jusqu’à la fin de sa carrière internationale.

Un exemple à suivre pour les jeunes générations

Riyad Mahrez est considéré comme un modèle pour les jeunes joueurs algériens, qui peuvent s’inspirer de son parcours et de ses performances avec l’équipe nationale. En annonçant sa retraite internationale, le joueur souhaite donner l’exemple et encourager les nouvelles générations à se battre pour leur pays et their équipe.

