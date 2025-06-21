Précipitations record au Maroc : Découvrez la région la plus arrosée en 24 heures !

Le Maroc, pays connu pour ses paysages désertiques et ses températures élevées, a récemment été le théâtre de précipitations record. En effet, une région du royaume chérifien a reçu une quantité d’eau inédite en l’espace de 24 heures, bouleversant ainsi les habitudes de ses habitants et modifiant considérablement son environnement. Mais quelle est donc cette région qui a subi ce déluge exceptionnel ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article, où nous analyserons également les conséquences de ces pluies intenses sur la vie locale et l’écosystème.

Préparez-vous à plonger au cœur d’un phénomène météorologique hors du commun !

La collecte des données météorologiques au Maroc

La Direction générale de la météorologie (DGM) du Maroc joue un rôle crucial dans la surveillance des conditions climatiques. Elle effectue quotidiennement des relevés précis des hauteurs de pluie en millimètres dans différentes provinces du pays. Ces mesures, prises sur une période de 24 heures, permettent d’analyser les tendances météorologiques et d’anticiper les éventuelles variations climatiques.

Par exemple, lors des dernières observations, Amezri-Imi N’Oulaoune a enregistré 15 mm de pluie, tandis que Taroudant et Agadir-Al Massira ont reçu moins d’un millimètre. Ces informations sont essentielles pour comprendre le climat marocain et planifier efficacement les activités liées à l’agriculture, au tourisme et à la gestion des ressources en eau.

Les régions les plus arrosées au Maroc

La DGM a récemment mis en lumière trois provinces marocaines ayant reçu des précipitations significatives. Amezri-Imi N’Oulaoune, située dans la province de Ouarzazate, a enregistré 15 mm de pluie. De son côté, Oulad Ayad, dans la province de Fquih Ben Salah, a noté une hauteur de pluie de 13 mm. Enfin, Assa, appartenant à la province d’Assa-Zag, a mesuré 10 mm de précipitations.

À titre comparatif, Ouarzazate, Midelt et Beni Mellal ont respectivement reçu 3 mm et 1 mm de pluie, tandis que Taroudant et Agadir-Al Massira ont enregistré moins d’un millimètre. Ces données soulignent l’importance de la surveillance météorologique pour comprendre les variations climatiques régionales.

Les régions avec des précipitations minimales

En revanche, certaines régions ont connu une faible pluviométrie. Ouarzazate a enregistré seulement 3 mm de pluie, tandis que Midelt et Beni Mellal ont reçu un maigre millimètre. Taroudant et Agadir-Al Massira ont même enregistré moins d’un millimètre. Ces faibles précipitations peuvent être attribuées à divers facteurs climatiques et géographiques.

Cependant, elles pourraient avoir des conséquences néfastes sur l’environnement local et l’agriculture, notamment en termes de sécheresse et de pénurie d’eau. Il est donc crucial de surveiller ces tendances pour anticiper les défis potentiels et planifier des stratégies d’adaptation efficaces.