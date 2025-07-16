Premier Ministre dévoile la vérité sur les coûts des produits essentiels : ce que cela signifie pour vous

Le Premier Ministre a récemment levé le voile sur une question qui préoccupe de nombreux citoyens : les coûts des produits essentiels. Cette annonce, attendue par beaucoup, pourrait avoir un impact significatif sur votre quotidien et votre portefeuille. Qu’est-ce que cela signifie concrètement pour vous ? Comment cette révélation va-t-elle influencer votre pouvoir d’achat et votre consommation ?

Cet article se propose de décrypter les implications de cette déclaration et de vous aider à comprendre ses conséquences sur votre vie quotidienne. Restez avec nous pour découvrir ce que ces nouvelles informations pourraient changer pour vous.

Le gouvernement marocain met en place des mesures pour stabiliser les prix des produits de base

Le Premier ministre marocain, Aziz Akhannouch, a annoncé une série de mesures visant à réduire l’inflation et à maintenir la stabilité des prix des produits de première nécessité. Un budget de 88,2 milliards de dirhams (MMDH) a été alloué pour la période 2022-2024 pour soutenir cette initiative.

Ce budget sera réparti entre plusieurs produits essentiels, dont le gaz butane qui recevra 53,6 MMDH, le sucre avec 17,5 MMDH et la farine nationale et le blé tendre qui se partageront 16,8 MMDH.

Soutien gouvernemental aux secteurs du transport, de l’agriculture et de l’électricité

En plus de ces mesures, le gouvernement a également dédié 8,6 MMDH pour aider les professionnels du transport, 20 MMDH pour atténuer l’impact de la sécheresse sur l’agriculture et 8 MMDH pour soutenir les prix de l’orge et des aliments composés.

En 2025, une suspension des droits d’importation et une exonération de la TVA à l’importation seront appliquées pour certains animaux vivants et produits agricoles.

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) bénéficiera également d’un soutien budgétaire de 17 MMDH entre 2022 et 2025 pour maintenir la stabilité de la facture d’électricité.

Une stratégie gouvernementale pour réduire le chômage et stimuler l’emploi

Le gouvernement marocain a élaboré une feuille de route visant à inverser la tendance à la hausse du chômage, avec un objectif de 9% et la création de 1,45 million d’emplois d’ici 2030. Pour ce faire, 14 MMDH ont été mobilisés dans le cadre de la loi de finances 2025, dont 12 MMDH pour encourager l’investissement, 1 MMDH pour préserver les emplois agricoles et 1 MMDH pour améliorer les programmes de promotion de l’emploi.

Une attention particulière est accordée aux groupes vulnérables, notamment par l’extension des programmes de promotion de l’emploi aux non-diplômés et la lutte contre le décrochage scolaire.