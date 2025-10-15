Premier semestre 2025, près de 2000 Algériens ont fait le grand saut pour devenir citoyens canadiens

mis à jour

Premier semestre 2025, près de 2000 Algériens ont fait le grand saut pour devenir citoyens canadiens.

Au premier semestre 2025, les Algériens se distinguent parmi les Africains ayant le plus accédé à la citoyenneté canadienne.

Selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), ils représentent près de 7% des 26.286 Africains naturalisés durant cette période.

L’Algérie, un acteur majeur de la naturalisation canadienne en 2025

Au premier semestre 2025, l’Algérie s’est distinguée parmi les pays africains dont les ressortissants ont le plus obtenu la citoyenneté canadienne.

Selon les chiffres d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), sur les 26.286 Africains naturalisés durant cette période, 1.831 étaient Algériens, soit 6,9 % du total.

Les Algériens se positionnent ainsi comme des acteurs majeurs de la naturalisation canadienne, juste derrière les Nigérians et les Marocains.

J’ai choisi de m’installer au Canada pour la qualité de vie et la stabilité professionnelle. Après plusieurs années de travail ici, obtenir la citoyenneté était une étape naturelle.Katia, 34 ans, ingénieure en informatique installée à Montréal

Cette tendance souligne l’attrait croissant du Canada pour les ressortissants algériens, renforcé par les liens linguistiques, culturels et éducatifs entre les deux pays.

 

Le Nigeria et l’Afrique du Nord en tête

Le Nigeria se distingue avec 6.831 de ses ressortissants naturalisés, le plaçant en tête des pays africains.

Les pays d’Afrique du Nord ne sont pas en reste, notamment le Maroc et la Tunisie, qui ont respectivement vu 1.835 et 1.538 de leurs citoyens obtenir la nationalité canadienne.

Le classement est complété par l’Érythrée, le Cameroun, l’Éthiopie, l’Égypte, la République démocratique du Congo et l’Afrique du Sud, confirmant ainsi la diversité des origines des nouveaux citoyens canadiens.

Pourquoi une telle attractivité du Canada pour les Africains ?

Le Canada séduit de plus en plus d’Africains, notamment grâce à ses liens linguistiques, culturels et éducatifs avec les pays francophones.

Le modèle économique et institutionnel canadien est également un facteur d’attraction majeur.

Au départ, je suis venu pour mes études. Aujourd’hui, mon entreprise emploie trois personnes. Le Canada m’a offert une stabilité que je n’aurais pas eue ailleurs.Rachid, 41 ans, ancien étudiant devenu entrepreneur à Ottawa

Les migrations économiques et humanitaires, particulièrement en provenance d’Afrique centrale et orientale, ont aussi leur part dans cette tendance.

En effet, le nombre d’Africains obtenant la citoyenneté canadienne a connu une progression continue au cours des cinq dernières années.

 

