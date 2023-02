Premier Sommet de la fintech et de l’e-commerce en Algérie – Que faut-il attendre de cet événement ?

Le commerce électronique et la Fintech connaissent un essor considérable à travers le monde, représentant plus d’un quart de la croissance mondiale. L’Algérie ne peut pas être en reste face à cette transformation numérique.

C’est pourquoi le premier Sommet « Algérie fintech et e-commerce » aura lieu les 18 et 19 février prochains au Centre international des Conférences d’Alger. Il sera l’occasion de débattre de l’état actuel et des perspectives de ces deux secteurs en Algérie.

Le bilan du commerce électronique en Algérie

Le but de ce sommet est de faire un bilan sur le commerce électronique en Algérie depuis l’adoption de la loi qui régit cette activité en 2018. Les participants, composés de différentes entités publiques et privées, se pencheront sur les obstacles rencontrés par les opérateurs.

Ils discuteront également des solutions à apporter pour faire progresser le commerce électronique et la technologie financière en Algérie.

Les défis à relever pour le développement du commerce électronique

Le fondateur de Guiddini, Mourad Mechta, a mis en avant les défis à relever pour le développement du commerce électronique en Algérie. Il a appelé à une révision du cadre juridique pour faciliter l’exercice de l’activité, ainsi qu’à la création d’une société numérique consciente.

Cela nécessite également la mise en place des conditions pour favoriser l’exportation des produits et services, grâce à des outils de paiement et de livraison adéquats. Le sommet aura pour objectif de participer au développement de l’e-commerce et du paiement en ligne en Algérie.

L'Algérie se prépare pour accueillir un grand événement dédié à la technologie financière et au commerce électronique, "ALGERIA FINTECH & E COMMERCE SUMMIT" qui aura lieu les 18 et 19 février 2023 au Centre de Conférences Abdelatif Rahal CIC, à Alger pic.twitter.com/y1HxhnHgFc — Startup Média (@StartupWebMedia) January 30, 2023

En conclusion, le sommet sur la fintech et le e-commerce en Algérie sera bénéfique pour les acteurs du secteur. Les participants pourront découvrir les dernières tendances et élargir leur réseau. Le sommet témoigne de la volonté politique de développer ce secteur en Algérie.