Premier « Village Corp » offre un millier d’emplois, une aubaine pour les chercheurs d’opportunités

Le Centre « CORP », en partenariat avec la Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce, a récemment lancé le salon de l’emploi « Village Corp ».

Ce hub interactif vise à faciliter les rencontres entre candidats et recruteurs, offrant ainsi mille opportunités d’emploi.

Avec la participation de 52 entreprises tunisiennes et allemandes, ce salon se positionne comme un acteur clé pour l’emploi en Tunisie et à l’international.

Village Corp : un hub interactif pour l’emploi en Tunisie et à l’international

Le « Village Corp », un centre affilié à la Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce, s’est distingué lors de sa première édition du salon de l’emploi en annonçant 1000 opportunités d’emploi.

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Ce centre se présente comme un véritable hub interactif, conçu pour répondre aux besoins d’emploi non seulement en Tunisie mais aussi à l’échelle internationale.

En facilitant la mise en relation directe entre les candidats et les recruteurs parmi les entreprises, le « Village Corp » a su attirer une large participation des demandeurs d’emploi.

Avec la présence de 52 entreprises tunisiennes et allemandes, dont 10 spécialement venues d’Allemagne pour procéder à des recrutements directs, ce salon a démontré son efficacité et son ambition.

Des espaces dédiés pour faciliter les rencontres

En plus de cela, le salon a mis en place des espaces dédiés au recrutement et aux rencontres directes entre candidats, entreprises et organisations.

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Ces aménagements ont permis un échange fluide et efficace, facilitant ainsi le processus de recrutement pour toutes les parties impliquées.

Séminaires et ateliers : une préparation à la vie professionnelle

En parallèle, des séminaires sur les enjeux du marché de l’emploi et des ateliers sur les compétences personnelles ont été organisés.



Animés par des spécialistes, ces événements ont permis aux jeunes de se préparer efficacement à la vie professionnelle, en acquérant des connaissances précieuses et en développant leurs compétences.