Première cargaison de minerai de fer quitte la mine de Gara Djebilet, marquant le début d’une nouvelle ère d’exploitation

L’Algérie marque une étape importante dans l’exploitation de ses ressources minières avec le début de l’exploitation de la mine de Gara Djebilet.

Cette initiative, entièrement réalisée par des moyens algériens, renforce la chaîne de production nationale dans le domaine du fer et de l’acier. Un projet stratégique qui promet de dynamiser l’économie locale et de générer des emplois.

Un voyage inaugural de 1.450 tonnes de minerai de fer

Le mardi 27 janvier, la première cargaison de minerai de fer a été extraite de la mine de Gara Djebilet et transportée vers la wilaya de Béchar pour un traitement primaire.

🚨 L’un des plus grands projets en Algérie 🇩🇿 sera inauguré dans les jours à venir.

Exécuté en à peine 24 mois ! 🚆🇩🇿 Ligne ferroviaire Gara Djebilet – Béchar (~950 km)

Via Tindouf (700 km + 130 km). Projet stratégique pour le transport du minerai de fer et des passagers,… pic.twitter.com/rGJPx9qRBY — ALG🇩🇿FM (@Tarikbnouzied) January 24, 2026



Cette opération marque le début effectif de l’exploitation de la mine et de la transformation du minerai en produit manufacturé, renforçant ainsi la chaîne de production nationale dans le domaine du fer et de l’acier.

La cargaison, d’un volume de 1.450 tonnes, est prévue pour arriver à Oran jeudi 29 janvier, où elle sera acheminée vers le complexe Tosyali de Bethioua.

🔴 تندوف.. إطلاق أول عملية شحن خامات الحديد من منجم #غار_جبيلات 🇩🇿 وإعطاء إشارة الانطلاق لعربات الشحن المتجهة نحو #ولاية_بشار، عبر الخط المنجمي الغربي للسكة الحديدية #الجزائر #تندوف pic.twitter.com/0EvPDlhaCF — بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) January 27, 2026



Ce projet a été réalisé entièrement avec des moyens algériens, matériel et humain, selon le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud.

Gara Djebilet : Un projet 100% algérien qui renforce la production nationale

Le projet de Gara Djebilet est une réalisation entièrement algérienne, mettant en valeur les compétences et ressources locales.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, a souligné que le projet a été réalisé avec des moyens algériens matériels et humains à 100 %.

Il a également exprimé sa gratitude envers toutes les parties impliquées dans le projet, y compris les entreprises nationales, les autorités locales et le partenaire chinois.

Ce projet stratégique renforce la position de l’Algérie dans le domaine du fer et de l’acier, contribuant ainsi au développement économique du pays.

Quelle est l’ampleur de la mine de Gara Djebilet et son impact sur l’économie locale ?

La mine de Gara Djebilet, s’étendant sur plus de 40.000 hectares, possède des réserves estimées à environ 3,5 milliards de tonnes de minerai de fer.

Avant le lancement officiel de l’exploitation, une gare ferroviaire dédiée au transport des voyageurs a été inaugurée sur le site.

Ce projet structurant pour l’économie nationale est capable de générer des emplois et de contribuer au développement local dans la wilaya de Tindouf et les régions avoisinantes, renforçant ainsi l’importance stratégique de la mine pour l’Algérie.