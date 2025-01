Première en Algérie : une école italienne de joaillerie s’apprête à ouvrir dans cette wilaya

Une première en Algérie qui promet d’apporter une touche de glamour et de raffinement à l’industrie locale. Une école italienne de joaillerie, réputée pour son savoir-faire exceptionnel et sa créativité sans limites, s’apprête à ouvrir ses portes dans une wilaya algérienne. Cette initiative inédite vise à transmettre les techniques ancestrales de la bijouterie italienne aux talents locaux, tout en stimulant le développement économique de la région. Restez connectés pour découvrir comment cette fusion entre tradition italienne et passion algérienne pourrait redéfinir le paysage de la joaillerie en Algérie.

L’Organisation algérienne de l’or et des bijoux lance une école technique pour le secteur des métaux précieux

En vue de renforcer le secteur des métaux précieux en Algérie, l’Organisation algérienne de l’or et des bijoux prévoit d’ouvrir une école technique spécialisée. Cette initiative, qui bénéficie du soutien d’experts italiens et turcs, vise à former les futurs joailliers algériens. L’établissement, premier du genre dans le pays, devrait être suivi par la création de filiales dans d’autres wilayas. Ce projet s’inscrit dans une démarche d’excellence visant à développer l’industrie nationale de la joaillerie.

Un accord pour l’établissement d’une école italienne de joaillerie à Batna

Dans le cadre de ce projet ambitieux, un accord a été conclu pour la mise en place d’une école italienne à Batna. Cette institution se consacrera à transmettre son expertise aux futurs artisans algériens du secteur de la joaillerie. L’objectif est de former des professionnels locaux capables de concevoir et développer des produits nationaux compétitifs sur le marché international. L’école offrira des formations avancées dans divers domaines liés à la joaillerie, permettant ainsi aux apprenants d’acquérir une maîtrise complète du processus de création de bijoux.

Former une nouvelle génération d’artisans et faire de l’Algérie un acteur majeur de la joaillerie mondiale

L’école vise à former une nouvelle génération d’artisans qualifiés, capables de propulser l’industrie nationale de la joaillerie. L’objectif est également d’attirer des investissements étrangers dans le secteur de l’or et de la joaillerie, positionnant ainsi l’Algérie comme un acteur majeur sur la scène internationale. Certains modèles algériens ont déjà suscité l’intérêt lors de salons internationaux, rivalisant avec des produits européens. L’ouverture prochaine de cette école représente une avancée significative pour l’industrie de l’or en Algérie.