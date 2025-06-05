Première fois : la Chambre des représentants inaugure son propre studio audiovisuel en 2025

L’année 2025 marque un tournant historique pour la Chambre des représentants. Pour la première fois, elle se dote de son propre studio audiovisuel. Cette innovation technologique promet de révolutionner la manière dont les informations sont partagées et diffusées au sein de cette institution. Découvrez comment ce nouvel outil va permettre à la Chambre des représentants de gagner en autonomie et en efficacité dans sa communication.

Restez connectés pour en savoir plus sur cette avancée majeure qui redéfinit les codes de la politique moderne.

La Chambre des représentants au Maroc inaugure un studio média pour renforcer la communication parlementaire

Un nouveau chapitre s’ouvre dans la communication parlementaire au Maroc avec l’inauguration d’un studio d’enregistrement et de diffusion audiovisuelle à la Chambre des représentants. Ce projet, fruit d’une collaboration entre la Chambre, l’Union européenne (UE) et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, s’inscrit dans le programme « Renforcement du rôle du Parlement dans la consolidation de la démocratie au Maroc ».

Il vise à améliorer la transparence et l’accessibilité de l’institution législative en offrant aux députés un espace professionnel pour l’enregistrement et la diffusion de leurs interventions et entretiens journalistiques.

La Media Box : un outil de communication moderne pour la Chambre des représentants

La Chambre des représentants, l’une des principales sources d’information et d’actualités au Maroc, s’engage à élargir ses canaux de communication grâce à la Media Box. Ce studio audiovisuel permettra l’enregistrement et la diffusion de déclarations et d’interviews journalistiques dans un cadre professionnel.

Il offrira aux députés et aux représentants des médias des conditions de travail adéquates, répondant ainsi à une forte demande en matière d’information parlementaire. La Chambre, qui accrédite plus de 250 journalistes, s’assurera de l’efficacité et de l’utilisation rationnelle de cette structure, soulignant son importance croissante dans le contexte actuel de communication et de technologie.

Coopération internationale et impact sur la communication politique

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, et l’ambassadeur de l’UE au Maroc, Patricia Llombart Cussac, ont souligné l’importance du studio dans le contexte actuel de communication et de technologie. La Media Box jouera un rôle crucial pour transmettre des informations précises aux citoyens sur l’action du Parlement.

Ils ont également mis en avant la coopération profonde et ambitieuse entre l’UE, le Conseil d’Europe et la Chambre des représentants, illustrée par deux projets de jumelage institutionnel et plusieurs rencontres entre parlementaires.