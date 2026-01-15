Premiers tours de roues pour le nouveau train de la SNTF sur la ligne du Sud-Ouest, une avancée majeure pour les voyageurs

Les essais de roulage sur la nouvelle ligne ferroviaire Bechar-Beni-Abbes-Tindouf-Gara Djebilet ont débuté, marquant une étape cruciale avant son exploitation.

Ces tests, supervisés par l’ANESRIF et la SNTF, visent à valider la performance de cette infrastructure dédiée au transport des voyageurs et des marchandises.

Premiers essais de roulage : une étape cruciale pour la nouvelle ligne ferroviaire du Sud-Ouest

La nouvelle ligne ferroviaire Bechar-Beni-Abbes-Tindouf-Gara Djebilet a franchi une étape décisive avec le début des premiers essais de roulage.


Ces tests, menés sur un train de voyageurs, sont indispensables avant l’exploitation de cette voie minière du sud-ouest, dédiée au transport de passagers et de marchandises.

Le Directeur général de l’ANESRIF, Azzeddine Fridi, ainsi que des experts de cette agence publique, des responsables des entreprises en charge de la construction de cette infrastructure ferroviaire, dont le partenaire chinois, et des techniciens spécialisés de la SNTF, étaient présents lors de ces essais.

Comment se déroulent les essais sur cette ligne ferroviaire ?

Les essais sur la ligne Bechar-Beni-Abbes-Tindouf-Gara Djebilet s’effectuent en deux phases. La première concerne le tronçon Bechar-Hassi Khebi, une étape marquée par le passage à travers plusieurs gares dont Abadla et Hammaguir.


La deuxième phase implique les gares de Hassi Khebi, Oum Lassel, Tindouf et Gara Djebilet. Ces tests font suite à ceux réalisés précédemment par l’ANESRIF, sous la supervision du ministre Abdelkader Djellaoui.

Ils visent à valider la ligne, ses infrastructures, la performance des systèmes de signalisation, le respect des normes de sécurité et de confort, ainsi que le bon fonctionnement des systèmes mécaniques et techniques de roulage.

Quels sont les enjeux pour la SNTF et les voyageurs ?

La SNTF prévoit deux dessertes quotidiennes de voyageurs sur cette ligne, en plus des trains minéraliers pour le transport du minerai de fer depuis Gara Djebilet.

Cela représente un enjeu majeur pour l’entreprise, qui doit assurer une circulation fluide et sécurisée.


La ligne se divise en trois sections : Bechar-Hammaguir (200 km), Tindouf-Oum Lassel (175 km) et Hammaguir-Oum Lassel-Tindouf-Gara Djebilet (575 km), soit un total de 950 km.


Pour les voyageurs, cela signifie une meilleure accessibilité à ces régions et une amélioration significative de leurs conditions de voyage.

Mehdi Moussaïd

Écrit par Mehdi Moussaïd

Journaliste indépendant spécialisé dans l’économie, l’énergie et le développement industriel en Algérie. Les articles de Mehdi explorent les grandes tendances économiques, les stratégies des entreprises publiques et privées, ainsi que les enjeux liés aux transports, à l’innovation et à la transition énergétique.