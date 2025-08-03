Préparatifs Elections 2025: Laftit convoque une rencontre cruciale avec les leaders politiques

Alors que les élections de 2025 approchent à grands pas, une réunion d’une importance capitale est sur le point de se tenir. Laftit, figure clé du paysage politique, a en effet convoqué une rencontre avec les leaders des principaux partis politiques. Cette initiative, qui intervient dans un contexte pré-électoral tendu, pourrait bien redessiner la carte politique du pays. Quels sont les enjeux de cette réunion ?

Quelles pourraient être les conséquences pour les différents acteurs politiques ? C’est ce que nous allons tenter de décrypter dans cet article. Restez connectés pour ne rien manquer de cette actualité brûlante.

Préparation des élections législatives de 2026 : Deux réunions clés organisées par le ministre de l’Intérieur

Le samedi dernier à Rabat, le ministre de l’Intérieur a orchestré deux rencontres consécutives avec les leaders de tous les partis politiques. Ces réunions, axées sur les élections législatives de 2026 pour la Chambre des représentants, sont une réponse directe aux directives du Roi Mohammed VI.

Le souverain avait souligné, lors de son discours du Trône le 29 juillet, l’importance d’une préparation minutieuse pour ces élections et l’adoption du Code général des élections avant la fin de l’année en cours.

Le rôle du ministre de l’Intérieur dans la préparation du scrutin législatif

Le Roi Mohammed VI a confié au ministre de l’Intérieur la mission d’assurer une préparation judicieuse du prochain scrutin législatif. Pour ce faire, des consultations politiques ont été initiées avec divers acteurs. Les dirigeants des partis politiques ont unanimement salué cette décision royale, qui s’inscrit dans une approche basée sur le dialogue et la consultation.

Ces réunions ont permis d’aborder les questions essentielles relatives aux élections législatives de 2026. Elles se sont déroulées dans un climat de responsabilité collective, visant à faire de ce rendez-vous électoral une occasion de renforcer la singularité du modèle démocratique marocain.

Processus de soumission des propositions des partis politiques et élaboration des mesures législatives

Les partis politiques ont été invités à présenter leurs propositions concernant le cadre réglementaire des élections législatives de 2026 au ministère de l’Intérieur avant la fin du mois d’août. Ces propositions seront ensuite examinées et les mesures législatives appropriées seront élaborées.

Ces dernières seront soumises à la procédure législative lors de la session parlementaire d’automne, avec pour objectif leur promulgation avant la fin de l’année, conformément aux directives royales. Ce processus collaboratif souligne l’engagement du Maroc envers un dialogue politique constructif et une préparation minutieuse pour les prochaines échéances électorales.