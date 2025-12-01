Préparatifs en cours pour la Grande Commission Mixte, un pas de géant dans la coopération tuniso-algérienne

Préparatifs en cours pour la Grande Commission Mixte, un pas de géant dans la coopération tuniso-algérienne

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères tunisien, a récemment participé à la Conférence Internationale sur les Crimes du Colonialisme en Afrique et au Forum Annuel sur la Paix et la Sécurité en Afrique.

Préparatifs en cours pour la Grande Commission Mixte, un pas de géant dans la coopération tuniso-algérienne

Au cours de ces événements, il a eu l’occasion d’échanger avec plusieurs homologues africains sur des sujets cruciaux pour le continent, tels que la paix, la sécurité, le développement et la place de l’Afrique dans l’organisation onusienne.

Rencontre au sommet entre les ministres des Affaires étrangères tunisien et algérien

Lors de la Conférence Internationale sur les Crimes du Colonialisme en Afrique et du Forum Annuel sur la Paix et la Sécurité, une rencontre clé a eu lieu entre Mohamed Ali Nafti, le Ministre des Affaires Etrangères tunisien, et son homologue algérien, Ahmed Attaf.


Les discussions ont principalement porté sur des questions cruciales telles que la paix, la sécurité et le développement en Afrique.

Les deux ministres ont souligné l’importance de renforcer la position de l’Afrique au sein de l’organisation onusienne, en collaboration avec les partenaires internationaux. Cette rencontre a également permis d’examiner les préparatifs en cours pour la Grande Commission Mixte Tuniso-Algérienne à venir.

La Grande Commission Mixte Tuniso-Algérienne : un pas vers une coopération renforcée ?

La Grande Commission Mixte Tuniso-Algérienne, prévue à Tunis, est en cours de préparation. Cette commission vise à renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines clés tels que le commerce, l’industrie, l’énergie et l’agriculture.

A lire aussi :  Black Friday : Volotea fait chuter les prix des vols France-Algérie, une aubaine pour les voyageurs !

En plus de ces objectifs économiques, la commission a pour ambition de faciliter le séjour et la circulation des citoyens tunisiens et algériens, témoignant ainsi d’une volonté commune d’améliorer les relations bilatérales.

Vers une action africaine commune plus forte !

Le Ministre tunisien a également eu des entretiens fructueux avec ses homologues du Rwanda, du Togo et de la Namibie. Ces discussions ont permis d’explorer les moyens d’intensifier les relations bilatérales et de consolider l’action africaine commune.

De plus, un échange avec le Président du Parlement Panafricain a mis en lumière l’importance de l’action parlementaire conjointe pour la stabilité et le développement en Afrique.

La situation en Libye a été abordée, soulignant la nécessité de relancer le mécanisme trilatéral tuniso-algéro-égyptien pour préserver l’unité et la stabilité libyennes.

Partager cet article sur
FacebookWhatsAppXLinkedIn
Imen Haouari

Écrit par Imen Haouari

Imen Haouari est journaliste indépendante spécialisée dans l’actualité tunisienne. Ses articles couvrent un large spectre allant de la politique nationale aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui façonnent le quotidien du pays.

Attachée à une information claire et vérifiée, elle met un point d’honneur à décrypter les faits avec rigueur et neutralité. Sa plume analytique éclaire les grands événements tunisiens tout en donnant une place centrale aux voix citoyennes et aux réalités locales.