Préparatifs en cours pour la Grande Commission Mixte, un pas de géant dans la coopération tuniso-algérienne

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères tunisien, a récemment participé à la Conférence Internationale sur les Crimes du Colonialisme en Afrique et au Forum Annuel sur la Paix et la Sécurité en Afrique.

Au cours de ces événements, il a eu l’occasion d’échanger avec plusieurs homologues africains sur des sujets cruciaux pour le continent, tels que la paix, la sécurité, le développement et la place de l’Afrique dans l’organisation onusienne.

Rencontre au sommet entre les ministres des Affaires étrangères tunisien et algérien

Lors de la Conférence Internationale sur les Crimes du Colonialisme en Afrique et du Forum Annuel sur la Paix et la Sécurité, une rencontre clé a eu lieu entre Mohamed Ali Nafti, le Ministre des Affaires Etrangères tunisien, et son homologue algérien, Ahmed Attaf.

بمناسبة احتضان الجزائر للمؤتمر الدولي « حول تجريم الاستعمار في إفريقيا » وعشية انطلاق أشغال الدورة الثانية عشرة لمسار وهران حول السلم والأمن في إفريقيا، استقبل مساء اليوم وزير الدولة @Algeria_MFA السيد @AhmedAttaf_Dz وزير الشؤون الخارجية @TunisieDiplo السيد @MohamedAliNafti pic.twitter.com/iuGswnAmB7 — وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) November 30, 2025



Les discussions ont principalement porté sur des questions cruciales telles que la paix, la sécurité et le développement en Afrique.

Les deux ministres ont souligné l’importance de renforcer la position de l’Afrique au sein de l’organisation onusienne, en collaboration avec les partenaires internationaux. Cette rencontre a également permis d’examiner les préparatifs en cours pour la Grande Commission Mixte Tuniso-Algérienne à venir.

La Grande Commission Mixte Tuniso-Algérienne : un pas vers une coopération renforcée ?

La Grande Commission Mixte Tuniso-Algérienne, prévue à Tunis, est en cours de préparation. Cette commission vise à renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines clés tels que le commerce, l’industrie, l’énergie et l’agriculture.

En plus de ces objectifs économiques, la commission a pour ambition de faciliter le séjour et la circulation des citoyens tunisiens et algériens, témoignant ainsi d’une volonté commune d’améliorer les relations bilatérales.

Vers une action africaine commune plus forte !

Le Ministre tunisien a également eu des entretiens fructueux avec ses homologues du Rwanda, du Togo et de la Namibie. Ces discussions ont permis d’explorer les moyens d’intensifier les relations bilatérales et de consolider l’action africaine commune.

De plus, un échange avec le Président du Parlement Panafricain a mis en lumière l’importance de l’action parlementaire conjointe pour la stabilité et le développement en Afrique.

La situation en Libye a été abordée, soulignant la nécessité de relancer le mécanisme trilatéral tuniso-algéro-égyptien pour préserver l’unité et la stabilité libyennes.